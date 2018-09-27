İHA'nın haberine göre, Wenthworth adlı Avustralya dizisinin Türkiye uyarlaması olan Avlu dizisi, cezaevi hikâyesi ile yeni sezon bölümleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sezonun ikinci bölümü itibariyle cezaevinde bahçe kurmak için başka bir erkek cezaevinden getirilen mahkûmlardan birini canlandıracak olan oyuncu Ayhan Eroğlu, setin çok eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Setteki çalışmalarında ara vermeden oynayan Ayhan Eroğlu, “Şafak Bal, çok sevdiğim yönetmenlerden biridir; ekibi ile çok iyi bir iş çıkardığını zaten biliyordum. Hülya Gezer yıllardır tanıdığım ve daha önce çalıştığım sinema kafası mükemmel ve setteki koltuğunu çok iyi dolduran bir yönetmendir. Zaten bu ikiliden çıkan eser muhteşem olmak için bizi bekliyormuş " dedi.





"DİZİYİ SEVEREK İZLİYORUM"

"Zaten diziyi severek izliyordum; şimdi içinde olmak büyük bir ayrıcalık” diye ekleyen Ayhan Eroğlu; “Wentworth dizisini de internetten izlemeye başladım, benim oynadığım rolü canlandıran oyuncu Steve La Marquand, Colin Bates adında bir mahkûm orada. Bizde ise karakterin adı Bekir, lakabı Sayko Bekir yani Cezaevine uyuşturucu getiren bir ekiple çalışıyor Bekir ve Ceren Moray’ın canlandırdığı Azra karakteri ile çatışmaları oluyor” ifadelerine yer verdi.

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