Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Avlu 2. sezon 12. bölüm fragmanı
Avlu dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Star TV'de 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Avlu dizisinin 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, Avlu dizisi ne zaman başlayacak? İşte Avlu 2. sezon yayın tarihi ve yeni sezon fragmanı...
18.09.2018 - 16:53 | Güncelleme:
Avlu dizisi 11. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Star TV'de yayınlanan başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezonunda cezaevinin yeni müdürü Zerrin, kızını kaybettikten sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilen Deniz'in hayata dönmesi için ilaçlarını kesiyor. Peki, Avlu dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Avlu 2. sezon 12. bölüm yayın tarihi ve yeni sezon fragmanı...
Star TV'de ekranlara gelen Avlu dizisi 2. sezonuyla 20 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.
Avlu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Ecem’in ölümünün ardından Deniz (Demet Evgar), kızının intikamını almak için tüm dengeleri değiştiriyor.
Deniz, kızı Ecem’in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz’in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Deniz’in önünde yepyeni bir yol ve öç alması gereken bir kişi daha vardır; Alp Öztürk. Deniz, tüm dengeleri değiştiren yeni müdür Zerrin’e rağmen planlarını işletebilecek midir?
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Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Avlu 2. sezon 12. bölüm fragmanı - Son Dakika Haberler/avlu-dizisi-ne-zaman-baslayacak-avlu-2-sezon-12-bolum-fragmani-21471492147149
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