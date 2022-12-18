"SİNEMADAN PARA KAZANAMADIM"

Kendi dönemindenki pek çok oyuncu gibi, sinemadan para kazanamadığını da sözlerine ekleyen Perver, "Her yapımcı kendi kendini finanse ediyordu. Şimdiki gibi sponsorlar veya dünya satışı olmadığı için maddi olarak zorlanılıyordu. Biz de bir şey kazanmadık, aldığımız ücret, kıyafet ve makyaj malzemesi kuaföre gidiyordu." dedi.