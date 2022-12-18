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Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor?

70 ve 80'li yıllarda Türk Sineması'nda pek çok filmde boy gösteren Canan Perver ile konuştuk. Ferdi Tayfur ve Enis Fosforoğlu ile rol aldığı 'Derbeder' filmiyle büyük bir şöhret yakalayan Perver, sanat hikayesini ve artık kameralardan uzak olan hayatını anlattı

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  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Daha çocuk yaşlarda Yıldız Kenter'in tavsiyesiyle tiyatroya başladı. İlk deneyimi ise bir korku filmiydi. 12 yaşında ABD yapımı 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında Cihan Ünal ve Ahu Tuğba ile rol aldı. Ardından Cüneyt Arkın, Tanju Korel ve Yılmaz Köksal gibi ustalarla kamera karşısına geçti.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    1977 yapımı 'Derbeder' filmiyle ise hem kariyeri zirveye çıktı, hem de hayatının aşkıyla tanıştı. Arabesk filmlerin aranılan ismi oldu. Ferdi Tayfur'un yanı sıra Ümit Besen, Orhan Gencebay ve Gökhan Güney gibi dönemin ünlü şarkıcılarına beyazperdede partnerlik yaptı. Bir dönem sinemanın aranılan ismi Canan Perver ile konuştuk. Şöhretli yıllarını geride bırakan oyuncu, değişen hayatını anlattı.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    "TİYATROYA 3.5 YAŞINDA BAŞLADIM"

    Canan Perver, kariyerine Yıldız Kenter'in tavsiyesiyle adım atmış. Perver, "Yıldız Kenter, komşumuzdu. Kendisine olan hayranlığım ve onun tavsiyesiyle 3.5 yaşında Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdim. 6-7 yıl çeşitli roller aldım. Ana kadroya geçtiğim dönemde okul hayatım başlayınca turneler de zorlamıştı. Bir süre ara vermek zorunda kaldım. Liseden sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Tiyatro Bölümü'ne devam ettim." dedi.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    Sinemaya ise Metin Erksan'ın yönettiği 'Şeytan' filmiyle başlayan 60 yaşındaki oyuncu, filme dahil olması süreciyle ilgili "Metin Erksan Şehir Tiyatroları Fatih Sahnesi'ne gelmişti. Birkaç deneme filmi çekildi. Metin Hoca da beni uygun görünce böylece sinema hayatım başladı. 'Şeytan' 12 yaşında bir çocuk için zorlu bir yapımdı. Çok profosyonel oyuncularla çalıştık zorlu bir makyaj süreci vardı. Bugünkü gibi imkanlar olmasa da Kemal Film Platosu'nda dekor kuruldu. Yaklaşık 4 ay sürdü çekimler. Hatta rahmetli Metin Hoca 'kız büyüyor bitirelim' derdi. (Gülüyor)" ifadelerini kullandı.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    "EŞİMLE 'DERBEDER' SETİNDE TANIŞTIK"

    Perver, yönetmen eşi Temel Gürsu ile film setinde tanıştığını açıkladı: 'Derbeder'in yeri benim için farklıdır. Türk sinema tarihinin en büyük ilgi gören filmlerinden biriydi. 12 hafta vizyonda kalmıştı. Eşim Temel ile de bu film sayesinde tanıştık. 1978'de Ahmet Özhan ile 'Çaresiz' filminin çekerken de evlendik.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    Sinema ve televizyon sektöründe uzun yıllar etkili olan çiftin çocukları ise anne ve babalarına göre farklı bir yol çizmiş. Burak (41) ve Emrah (40) adında iki oğlu olan Perver şunları söyledi: "Burak gemi inşaatı mühendisi. Savunma sanayisinde MİLGEM projesinin mühendislerinden. Kız kardeşim uzun yıllardır televizyon sektöründe, uygulayıcı yapımcı. Emrah bir süre kardeşimin asistanlığın yaptı. Sonrasında ise Amerika'ya yerleşti ve şu an Florida'da lojistik sektöründe çalışıyor."
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    "SİNEMADAN PARA KAZANAMADIM"

    Kendi dönemindenki pek çok oyuncu gibi, sinemadan para kazanamadığını da sözlerine ekleyen Perver, "Her yapımcı kendi kendini finanse ediyordu. Şimdiki gibi sponsorlar veya dünya satışı olmadığı için maddi olarak zorlanılıyordu. Biz de bir şey kazanmadık, aldığımız ücret, kıyafet ve makyaj malzemesi kuaföre gidiyordu." dedi.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    Geçmişe yönelik pişmanlığının olmadığını söyleyen Perver, "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?" sorusuna ise, "Hayvanları çok sevdiğim için sanırım veteriner olurdum." yanıtını verdi.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    "ADİLE NAŞİT O FİLMLE VEDA ETTİ"

    Adile Naşit ile unutamadığı bir anısına da değinen Perver, "Son sinema filmim 'Annem'de Adile Naşit ile rol aldım. Filmi de Temel çekiyordu. Adile Abla o dönem bağırsak kanseri tedavisi görüyordu. Bir gün 'Temel'e söyle ben ölüyorum biliyorsun, filminiz yarım kalacak' dedi. O olaydan sonra Adile Abla üç ay sonra vefat etti. İlk defa da rol icabı bir filmde öldü. 'Beni insanlar lütfen gülerek neşe ile hatırlatsın' diyordu. O filmde adeta herkese veda etmişti." dedi.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    "UNUTULDUM"

    Anne olduktan sonra oyunculuktan uzaklaşan Perver, uzun yıllar kendisine teklif gelmediğinden dert yandı: Bizim meslekte gözden uzak olan gönülden de ırak oluyor, unutuluyorsunuz. Televizyonda bir iki dizi yaptım ama teklif gelmedi. Sebebini de hiç sorgulamadım.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    "TEMPOYU KALDIRACAK GÜCÜM YOK"

    Perver, "Yeniden setlere dönmek ister misiniz?" sorusuna ise, "Bunu 5 yıl önce sorsanız 'evet' derdim ama artık 60 yaşındayım o tempoyu kaldıracak gücüm yok" yanıtını verdi.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    Oyuncu yeni jenerasyon hakkında ise, "Gençler her şeyi mükemmel yapıyorlar. Onlar bizden bir adım öndeler. Eğitimliler, yetenekliler ve şanslılar." ifadelerini kullandı.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

    YILIN YARISI TÜRKİYE, YARISI ABD

    Yaşamının bir kısmını Silivri de bir kısmını da ABD'de sürdüren Canan Perver, şimdilerde ise emekliliğini yaşıyor: Yılın yarısını Florida'da geçiyorum. Yaz sezonunda İstanbul'a geliyorum. Mutfağı çok seviyorum, değişik dünya mutfaklarını deniyorum. Ayrıca bir sürü kedim var onlara bakıyorum.
  • Usta oyuncu Canan Perver şimdi ne yapıyor? Hayatının aşkını 'Derbeder'de buldu - Magazin haberleri

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