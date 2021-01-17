Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Kanser ile mücadele eden Ekrem Gökkaya, Bartın Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeşilçam'da pek çok filmde rol alan Gökkaya, 87 yaşındaydı.

EKREM GÖKKAYA HAKKINDA

1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı.

Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.

1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar, 200 civarı sinema ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı.

Ekrem Gökkaya, Turist Ömer Arabistan'da, Keloğlan'la Can Kız, Avanak Apdi, Korkusuz Korkak, Gerzek Şaban ve Atla Gel Şaban gibi Yeşilçam'ın en çok bilinen filmlerinde rol aldı.