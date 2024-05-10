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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

        Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

        8. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Kadıköy Boa Sahne'nin 'Tarihte Yaşanmış Olaylar' oyunu 'Yılın Oyunu' ödülünü kazandı.

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        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:01
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        Yılın Oyunu: Tarihte Yaşanmamış Olaylar
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        2016-2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nin sekizincisi önceki gün Bakırköy'de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Gece Empati Dans Tiyatrosu Hakan Ceyhan Dance Company gösterisi ile renklendirdi.

        Kıvanç Terzioğlu ve Şaylan Akbaşoğlu Akmen'in sunumlarını yaptığı gecede Nişan Şirinyan ve Serpil Tamur'a Ustaya Saygı Ödülü, Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir ve Gül Göker'e Üstün Akmen Onur Ödülü, Ani İpekkaya, Suphi Tekniker ve Aysan Sümercan'a Üstün Akmen Emek Ödülü, Kemal Başar'a Üstün Akmen Özel Ödülü ve Prof.Dr. Ayşegül Yüksel'e de Üstün Akmen Tiyatro Eleştirmen Onur Ödülü takdim edildi.

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        İŞTE ÖDÜLLER

        2024 Seçici Kurul Özel Ödülü:

        Kozmopolitan Tiyatro - Bay Samir / Gökhan Gürün & Kerim Urun

        Merdane / Cüneyt Uzunlar

        Lemur Company - Disko Topu / Nihan Doğa

        2024 Üstün Akmen Teşvik Ödülü:

        Othello! Seyircili İntikam Provası / Meltem Erkultulgu & İpek Sarılar

        Tebdil-i Mekan / Apartman Sahne

        Sırrımdaki Kambur / Pray Tiyatro & Kreatif Sanat

        Yılın Sanata Destek: İBB Kültür A.Ş.

        Yılın Dekor Tasarımı: Ceyda Balaban, CRAFT - Sığınak

        Yılın Kostüm Tasarımı: Cemre Melis Çınar, BAHT TİYATRO & VAG YAPIM Bir Yaz Gecesi Rüyası Müzikali

        Yılın Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, PİU ENTERTAİNMENT & ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU Küheylan

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        Yılın En İyi Oyun Müziği: Albin Sopa, KATS SAHNE - Caesar İntikam Provası ve Kenan Doğulu, TİYATRO İN - Kim Bu Ben

        Yılın Koreografisi:Sinem Ceylan, BAHT TİYATRO & VAG YAPIM - Bir Yaz Gecesi Rüyası Müzikali

        Yılın Dramaturgu: Ömer İvedi, TİYATRO ANTİ - Anahtar Deliğinden Gişeye Bakan Üç Kişi ve Sonat

        Yılın Ekip Oyunu: Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor, BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU -

        Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu:

        Gülşah Yavuz, ENDLESS ART TAKSİM- Mavi Müzikhol

        Büşra Şensoy, ODA TİYATROSU - Montaigne

        Diana Chilingaryan, HANGARDZ YAPIM - Yüreğim Dağlardadır

        Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu:

        Oğuzhan Aksu & Adil İrfanoğlu, KADIKÖY BOA SAHNE - Ceviz Ağacı

        Sevkan Çelik & Mahmut Ugar, MERDİVENALTI TİYATRO - Aut

        Yılın Komedi Oyunu: Sır, GATE PRODUCTİON

        Yılın Kadın Komedi Oyuncusu: Mahperi Mertoğlu, İBB ŞEHİR TİYATROSU - Gidiş Dönüş Moskova (Retro)

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        Yılın Erkek Komedi Oyuncusu: Tayanç Ayaydın, GATE PRODUCTİON- Sır

        Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Dilek Uluer, ASMALI SAHNE - Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız

        Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: Ahmed Saka, MODA SAHNE - Othello

        Yılın Kadın Oyuncusu: Müge Saut, ALT KAT SANAT - Ten Rengi

        Yılın Erkek Oyuncusu: Ümit Erlim, DECOLLAGE ART SPACE - Treplev

        Yılın Yerli Oyun Yazarı: Doğaç Gözüdeli, YAPI TİYATRO - O ZAMAN KÜS ÖLENE KADAR

        Yılın Yönetmeni: Prof.Dr. Erhan Tuna, TİYATRO TATAVLA - Troya'lı Kadınlar

        Yılın Prodüksiyonu: Aşık Shakespeare, ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT

        Yılın Müzikali: Dracula, KUMBARA GÖRSEL SANATLAR

        Yılın Oyunu: Tarihte Yaşanmamış Olaylar, KADIKÖY BOA SAHNE

        Özel Plaket: EMPATİ DANS TİYATROSU / HAKAN CEYHAN DANCE COMPANY

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        #Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri
        #Boa Sahne
        #Tarihte Yaşanmamış Olaylar
        #tiyatro
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