Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

2016-2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nin sekizincisi önceki gün Bakırköy'de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Gece Empati Dans Tiyatrosu Hakan Ceyhan Dance Company gösterisi ile renklendirdi.

Kıvanç Terzioğlu ve Şaylan Akbaşoğlu Akmen'in sunumlarını yaptığı gecede Nişan Şirinyan ve Serpil Tamur'a Ustaya Saygı Ödülü, Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir ve Gül Göker'e Üstün Akmen Onur Ödülü, Ani İpekkaya, Suphi Tekniker ve Aysan Sümercan'a Üstün Akmen Emek Ödülü, Kemal Başar'a Üstün Akmen Özel Ödülü ve Prof.Dr. Ayşegül Yüksel'e de Üstün Akmen Tiyatro Eleştirmen Onur Ödülü takdim edildi.

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