Doğduğumuz andan belirli bir yaşa gelinceye kadar zeka seviyemiz gelişir. Hayatın içinde sıradan bir hayat yaşıyor olabiliriz. Ama bazı alışkanlıklarımız var ki bunlar aslında bizim ne kadar yüksek zekaya sahip olduğumuzu işaret eder. İşte bu tür on sıra dışı alışkanlık: