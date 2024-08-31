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        Haberler Bilgi Yaşam Üstün zekaya sahip olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Yüksek zekaya sahip olan kişilerde görülen 10 alışkanlık nedir?

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        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:00
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        Doğduğumuz andan belirli bir yaşa gelinceye kadar zeka seviyemiz gelişir. Hayatın içinde sıradan bir hayat yaşıyor olabiliriz. Ama bazı alışkanlıklarımız var ki bunlar aslında bizim ne kadar yüksek zekaya sahip olduğumuzu işaret eder. İşte bu tür on sıra dışı alışkanlık:

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        1. KENDİ KENDİNE KONUŞMAK

        Bir delilik belirtisi olmaktan çok uzak olan kendi kendine konuşmak, gelişmiş bilişsel işlevlerin bir işareti olabilir. Düşüncelerin düzenlenmesine ve kavramların netleştirilmesine yardımcı olur.

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        2. DAĞINIKLIK

        Dağınık bir çalışma alanı veya düzensiz bir program bazen yoğun ve yaratıcı bir zihne işaret edebilir. Araştırmalar, dağınıklığın yaratıcılık ve alışılmadık düşünme ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.

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        3. YÜRÜME ALIŞKANLIĞI

        Düşünmek için yürüme alışkanlığı veya beyin fırtınası oturumları sırasında volta atmak, aktif ve meşgul bir beynin işareti olabilir.

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        4. ZEVK İÇİN OKUMAK

        Sadece bilgi için değil, zevk için de kitaplara karşı doymak bilmez bir iştah, meraklı ve yaratıcı bir zihne işaret eder.

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        5. UNUTKANLIK

        Bazen unutkanlık, hafıza eksikliğinden ziyade aktif bir beynin küçük ayrıntılar yerine büyük ve önemli veri yığınlarına öncelik vermesiyle ilgilidir.

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        6. KARA MİZAH

        Karmaşık ve kara mizahı takdir etmek, daha yüksek bir zeka seviyesine işaret edebilir; çünkü bu tür bir espriyi anlamak ve tadını çıkarmak için daha fazla zihinsel jimnastik gerekir.

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        7. GEÇ YATMAK

        Geç saatlere kadar ayakta kalmayı tercih eden kişiler genellikle yaratıcılık, entelektüel merak ve uyumsuzluk özellikleri gösterirler.

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        8. YALNIZ KALMAK

        Zeki bireyler, derin düşünme ve yansıtma için gereken alanı ve sessizliği sağladığı için genellikle yalnız kalmayı tercih ederler.

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        9. UYUM SAĞLAMAK

        Yeni durumlara uyum sağlama ve ayakları üzerinde düşünme yeteneği, zeki zihinlerin ayırt edici özelliğidir.

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        10. GÖZLEMLEMEK VE DİNLEMEK

        Zeki insanlar genellikle konuşmalar sırasında dinlemeyi ve gözlemlemeyi tercih eder; katkıda bulunmadan önce bilgiyi özümser ve işlerler. Bu alışkanlıklar alışılmadık görünebilir, ancak genellikle canlı ve zeki bir zihnin işaretleridir. Bu özellikleri benimsemek yalnızca kendini kabullenmeye değil, aynı zamanda insan zekasının karmaşıklığının daha iyi anlaşılmasına da yol açabilir.

        Kaynak: Awarenessact

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