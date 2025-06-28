Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi UTTS kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı başvuru tarihleri nedir, önemi nedir, yapılmazsa ne olur?

        Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için son gün ne zaman, montaj başvurusu nereye nasıl yapılır?

        Türkiye genelinde 10 binden fazla akaryakıt istasyonunun dâhil olduğu Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) altyapısı tamamlandı ve sistem resmen kullanıma açıldı. Yeni düzenleme kapsamında, yükümlü araç sahiplerinin herhangi bir idari ceza ile karşılaşmamaları adına "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden taşıt kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kayıt sonrasında elde edilen QR kod ya da montaj bilgileri ile Taşıt Tanıma Birimi'nin (TTB) araçlara zamanında monte edilmesi büyük önem taşıyor. İşte, TTB montaj süreci ve UTTS uygulamasına ilişkin dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 15:06 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi ve yeni düzenleme doğrultusunda sisteme dâhil olması gereken taşıtların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı zorunlu hale getirildi. Araç sahiplerine tanınan geçiş süreci içerisinde bu işlemi tamamlamayanlar için 140 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, yükümlü araç sahiplerinin belirlenen süre zarfında kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor. Peki, TTB montajı için son başvuru tarihi ne zaman? İşte UTTS ile ilgili sürece dair tüm bilinmesi gerekenler...

        2

        TTB MONTAJI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        UTTS kapsamında yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.

        UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

        3

        TTB MONTAJI NASIL YAPILIR?

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan teknisyen Alperen Kumbasar, TTB montajının nasıl yapılacağını anlattı. Vatandaşların 30 Haziran'dan sonra eğer montajlarını tamamlamazlarsa 1 Temmuz'dan itibaren fişlerini kullanamayacağını aktaran Kumbasar, UTTS montajı yapacak vatandaşların "utts.gov.tr" üzerinden araçlarını kaydettirmeleri gerektiğini ve alınacak QR kod veya montaj bilgileriyle montaj sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

        "Gelen QR kod veya montaj bilgisiyle istasyonlara geliyor. Gerekli personellerle de montajı tamamlıyor. Biz, taktığımız UTTS cihazını pompaya yaklaştırdığımız zaman pompadaki iletişim cihazı makinemizi ve UTTS'yi görüyor. Ardından iletişim kutusuyla da bütün veriler aktarılıyor. Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılması zorunlu. UTTS taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir."

        4

        TTB MONTAJI YAPILMAZSA NE OLUR?

        TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

        5

        TTB MONTAJI YAPMAMA CEZASI VAR MI, NE KADAR?

        UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

        6

        ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı!
        Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası