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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!

        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!

        Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı 35 yaşındaki Sezer Keklikçi´yi öldüren üvey kardeşi 22 yaşındaki Caner Ç.'nin cinayeti, annesine olan borcunu ödemediği için işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayetin ardından Ankara´ya gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Caner Ç., Keklikçi´nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:09
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        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
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        Eskişehir'de olay, önceki gece Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak´ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi (35), oturduğu mahallede tartıştığı kişiyle kavga etti.

        SİLAHLA AĞIR YARALANDI

        Hayatını kaybeden Sezer Keklikçi.
        Hayatını kaybeden Sezer Keklikçi.

        DHA'da yer alan habere göre Sezer Keklikçi, kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Sezer Keklikçi´ye masaj yaptı.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Keklikçi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keklikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        ÜVEY KARDEŞİ ÖLDÜRMÜŞ

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Sezer Keklikçi´nin üvey kardeşi Caner Ç. (22) olduğunu tespit etti.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Caner Ç., Ankara´ya gitmek üzereyken yakalandı. Caner Ç. ile annesi Necla Ç. (55) ve babası Necmi Ç. (66) de gözaltına alındı.

        ANNESİNE OLAN BORCU İÇİN VURMUŞ

        Eskişehir´e bir yakınının düğüne gelen Caner Ç.´nin, üvey ağabeyi Sezer Keklikçi ile annesi Necla Ç.´ye olan borcunu ödemediği için tartıştığı, ardından da çıkan kavgada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Caner Ç., Keklikçi´nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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