Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu! Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı 35 yaşındaki Sezer Keklikçi´yi öldüren üvey kardeşi 22 yaşındaki Caner Ç.'nin cinayeti, annesine olan borcunu ödemediği için işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayetin ardından Ankara´ya gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Caner Ç., Keklikçi´nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de olay, önceki gece Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak´ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi (35), oturduğu mahallede tartıştığı kişiyle kavga etti.

SİLAHLA AĞIR YARALANDI

Hayatını kaybeden Sezer Keklikçi.

DHA'da yer alan habere göre Sezer Keklikçi, kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Sezer Keklikçi´ye masaj yaptı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Keklikçi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keklikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.