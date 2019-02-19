27 Kasım'da Sakarya'nın Geyve ilçesinde Üvey babası Emre Salpat (28) tarafından feci şekilde darp edilen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kafatasında 2 çatlak oluştuğu belirlendi. 2 kez ağır ameliyat geçiren talihsiz Esma bugün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Adli Tıp Merkezinde gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük Esma’nın cansız bedeni, Geyve İlçesine bağlı Nurosmaniye Köyü Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazı öncesi namazı kıldıran imamın, “Allah Küçük kardeşimizi annesi ve yakınlarına şefaatçi eylesin” cümlesine tepki gösteren acılı baba Halit Kolat, “Annesi yok, yakınlarına eylesin” diyerek cevap verdi. Cenaze namazı sonrasında da sinir krizi geçiren acılı baba, “kızım defnedildikten sonrada o kadın buraya gelmeyecek” diyerek bağırmaya başlayınca yakınları tarafından güçlükle yatıştırıldı.

UYUŞTURUCU VERİLMİŞ

Öte yandan küçük Esma’nın amcası Enes Kolat ise, Esma’nın ölümü sonrasında organ bağışı yapmak istediklerini ancak daha önceden çocuğun vücuduna uyuşturucu madde verildiği sebebiyle organ bağışının kabul olmadığını belirterek, “Yeğenime üvey babası ve annesi tarafından zorla uyuşturucu içirilmiş, biz bunu yeğenim ölünce öğreniyoruz. Sorumluların cezasını çekmesini istiyoruz” dedi.