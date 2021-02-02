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Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Selçuklu dizisi 19. son bölüm...

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 19. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa giriştiği yıkım faaliyetleri damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Selçuklu dizisi 19. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 19. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 20. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın yokluğunda Isfahan’da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 20.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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