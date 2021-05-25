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Uyanış Büyük Selçuklu 34. yeni bölüm fragmanı izle - Selçuklu dizisi 33. son bölüm...

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 33. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Baturalp'in Kınık Obası'na gel gelmesi damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 34. yeni bölüm fragmanı izle - Selçuklu dizisi 33. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 33. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 34. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zübeyde’nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk’ü kıstırmıştı. Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk’ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

Mitras’ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras’ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras’ın esir ettiği Ali’yi kurtarabilecek midir?

Öte yandan Hasan Sabbah’ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu’nun vaziyetini öğrenen Başulu’nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası’na yakın bir yerde otağını kuracaktır. Başulu’nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah’ı suçlayan Baturalp’ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer’in veliahtlık hususunda Başulu’nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah’ın veliaht olarak Berkyaruk’u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

Baturalp, Sencer’i veya Tapar’ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu’yu Kıpçak Diyarı’na götürecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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