Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kuğulupark Sokak üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sokak üzerinde motosikletlere yönelik uygulama yapmaya başladı. Trafik polisi İsmail Z., motosikletiyle gelen Soner D.'ye 'dur' ihtarına bulundu.
Durmayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen trafik polisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili motosiklet sürücüsü Soner D. hakkında işlem yapıldı.
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