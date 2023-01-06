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Uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nin (TYAB) koordinasyonu ile Türk Tarım Alet Makinaları İmalatçıları Birliği'nin (TARMAKBİR) işbirliğinde düzenlenen uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak. Uygulamalı çiftçi eğitimlerine katılmak isteyenlerin 14 Ocak'a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor

Uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak
AA

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nden (TYAB) yapılan açıklamaya göre, uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve TYAB koordinasyonu ile Türk Tarım Alet Makinaları İmalatçıları Birliği'nin (TARMAKBİR) işbirliğinde düzenlenen eğitimlerle işletme yönetimi ve ürün planlaması, mazot tasarrufu, gübreleme, ilaç ve toprak işleme teknikleri ve gelişmiş navigasyon sistemleri ve tarımsal amaçlı drone kullanımının profesyonelce yapılması konularında çiftçilere yetkinlik kazandırılmasının yanında Türk çiftçisinin dünya çiftçisiyle rekabet edebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 OCAK

Eğitimlerle, çiftçileri modern teknolojilerle buluşturarak yeni nesil tarım teknolojilerini benimsemelerini sağlamak, bilinçli üretim yapmalarına teşvik etmek, onlara vizyon aşılayarak tarıma olan bakış açılarını genişletmek, toprak, su ve enerji kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, gelirlerini ve yaşam kalitelerini artırmanın yollarını göstermek, gençlerin tarım sektörüne yaklaşımları ve çiftçilikle ilgili algılarını iyileştirerek bu sayede tarımsal kalkınmayı hızlandırmak amaçlanıyor.

Uygulamalı çiftçi eğitimlerine katılmak isteyenler, 14 Ocak'a kadar, https://www.tohum.org.tr/ internet adresindeki formu doldurarak ya da TYAB'ı arayarak başvuruda bulunabilecekler.

Aydın, Şanlıurfa, Adana ve İzmir'de bölümler halinde gerçekleştirilecek eğitimler, 16 Ocak'ta başlayıp 13 Mart'ta sona erecek.

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