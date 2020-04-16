Uyku testi (polisomnografi) nasıl yapılır?

Solunum anında oluşan; kan oksijen düzeyleri, göz hareketi, beyin dalgaları (EEG),uykuda solunum durması ve oranı, vücut pozisyonu, EKG ( kalp elektrosu) ve kasların elektriksel aktivitesi ölçümlenir. Uyku testinin yapılmasının amacı; uyku bozukluklarının nedenleri ve oluşması hakkında bilgilerin ortaya çıkarılmasıdır. Uyku testinde; kâbus görme durumları, uykuda konuşma, uyurgezerlik,anormal davranış hareketleri(parasomni),yatak ıslatma ve uyku anında bazı nöbetlerin olmasının tedavisi amacı ile yapılır.
Uyku Testi Nasıl Yapılır?
- Uyku testleri özel bir uyku merkezinde yapılır.
- Randevudan 2 saat önce merkeze gidilir.
- Test yapılmadan alkol, uyku ilacı ve kafein alınmaz.
- Normal uyku testi gece yapılır.,
- Saçlı deriye, çeneye ve göz kapaklarına elektrotlar takılır. Uyurken takılı kalır.
- Uyanıklık ve uyku halinde elektrotlardan gelen sinyaller kayda alınır.
- Oluşan solunumun durmasının sayısı kaydedilir.
- Horlama, oksijen alma tutarı, derin uyku zamanı ve bazı davranışlar gibi pek çok değer kaydedilerek ölçüm yapılır.
Test Yapılan Durumlar;
- Uyku bozuklukları
- Obstrüktif uyku apnesi(tıkayıcı uyku hastalığı)
- Aşırı gürültülü horlama
- Gündüz uyku hali
- Uykuda nefesin kesilmesi
- Narkolepsi
- Huzursuz bacak sendromu
- REM davranış bozukluğu
- Huzursuz uyku
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