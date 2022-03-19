Uykuda kritik '7 saat' uyarısı!

"Uyumadan önce fiziksel aktivite yapılmamalı"

Öztürk, şunları kaydetti: "Uyku saatine yaklaşırken özellikle son 2 saat içerisinde uykuya hazırlık yapılmalı. Uyumadan önce fiziksel aktivite yapılmamalı, son yarım saat içerisinde bir bitki çayı içilebilir ve kitap okunabilir. Daha sonra yatağa geçilir. Yattığımız odanın biraz serin olması lazım. İdeal bir yatak odası sıcaklığı 19-20 derece olmalı. Yani ince bir örtüyle rahat bir şekilde yatabilmeliyiz. Çok sıcak ya da çok soğuk olursa uyku kalitesini bozar. Bunun dışında ortam tam karanlık olmalı, gözümüze girecek ışık kaynağı olmamalı. Işık gözümüzden içeri girdiğinde uykuyu güçlendiren ve sağlamlaştıran hormon olan melatonin hormonunun salgılanmasını bloke eder. Bunun için yapacağımız şey ortamın karanlık olması."