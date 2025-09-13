Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Uykusuz geceler, yeni beceriler: Atak haftaları hakkında bilmeniz gerekenler

        Bebeklerde atak haftaları: Anne ve babaların en zor ama en özel süreci

        Atak haftaları, bebeklerin dünyayı keşfettiği ve yeni beceriler kazandığı özel dönemlerdir. Ebeveynler için zorlayıcı olsa da büyümenin en önemli işaretlerindendir.

        Giriş: 13.09.2025 - 09:15 Güncelleme: 13.09.2025 - 09:15
        Bebeğiniz son günlerde huysuz mu, sık sık uyanıyor ya da iştahı mı değişti? Endişelenmeyin, bu belirtiler onun gelişiminin hızlandığını gösteriyor olabilir.

        BEBEKLERDE ATAK HAFTALARI NEDİR?

        Bebeklerde atak haftaları, büyüme sürecinde zihinsel ve fiziksel gelişimin hızlandığı özel dönemlerdir. Bu evrelerde bebekler çevrelerini daha dikkatli incelemeye başlar ve yeni beceriler edinirler. Fiziksel gelişim açısından kas koordinasyonu artarken motor becerilerde belirgin ilerlemeler görülür.

        Bu dönemlerde huysuzluk, uyku düzensizlikleri, iştah değişiklikleri gibi farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Bebeklerin dünyayı algılama biçimi hızla geliştiği için ebeveynlerin desteği kritik önem taşır. Atak haftaları geçici dönemlerdir ancak bebeğin potansiyelini keşfetmesine ve gelişimine büyük katkı sağlar.

        BEBEKLERDE ATAK BELİRTİLERİ

        Atak haftaları sırasında bebeklerde şu belirtiler gözlemlenebilir:

        - İştahsızlık

        - Anneye veya babaya aşırı düşkünlük

        - Emme isteğinde artış veya azalma

        - Memeyi reddetme

        - Ağlama krizleri

        - Uyku düzensizliği

        - Mızmızlanma

        - Keyif aldığı şeylere ilgisizlik

        - Yalnız kalmak istememe

        - İnatlaşma

        - Yüksek ateş

        - İshal veya kabızlık

        Bu belirtiler her bebekte farklı yoğunlukta görülebilir ve dönemsel olarak değişiklik gösterebilir.

        ATAK HAFTALARININ GELİŞİM AŞAMALARI

        5. HAFTA ATAĞI

        Bebek ışık, ses gibi dış uyaranlara karşı daha duyarlı hale gelir. Görme becerisi gelişir, tanıdık seslere tepki vermeye başlar. Fiziksel temas ihtiyacı artar.

        8. HAFTA ATAĞI

        Desenler ve yüz ifadeleri dikkatini çeker. Seslere tepki verir, ilk bilinçli gülümsemeler görülebilir. Uyumakta zorlanabilir.

        12. HAFTA ATAĞI

        Ellerini bilinçli şekilde kullanmaya başlar. Parmaklarını incelemekten hoşlanır, sesler çıkarmaya çalışır.

        19. HAFTA ATAĞI

        İlk büyük zihinsel sıçrama yaşanır. Neden-sonuç ilişkisini keşfeder, oyuncakları yere atıp izler. Ayrılık kaygısı başlayabilir.

        26. HAFTA ATAĞI

        Nesnelere odaklanma artar. Gece uyanmaları ve huzursuzluk sıklaşır.

        37. HAFTA ATAĞI

        Olayların sırasını kavrar, tekrar eden durumları fark eder. Taklit etme becerisi gelişir.

        46. HAFTA ATAĞI

        Amaçlı davranışlar sergiler. Bir oyuncağı almak için başka bir nesneyi itebilir. Sabırsızlık ve sinirlilik görülebilir.

        55. HAFTA ATAĞI

        Bağımsızlık duygusu gelişir. Yürümeye başladıysa çevresini keşfetme isteği artar.

        75-83. HAFTA ATAKLARI

        Bu dönemde problem çözme yeteneği gelişir, rutinlere ilgi artar, taklit becerileri güçlenir. Dil gelişimi hızlanır, kelime dağarcığı genişler. Empati duygusu ve sosyal iletişim becerileri şekillenmeye başlar. Rol yapma oyunlarına ilgi artar ve hayal gücü belirginleşir.

        ATAK DÖNEMLERİNDE EBEVEYNLERE ÖNERİLER

        - Bebeğin uyku düzenini korumaya özen gösterin, aşırı uyaranlardan kaçının.

        - Beslenme alışkanlıklarını yakından takip edin, gerekirse emzirme süresini veya ek gıda miktarını ayarlayın.

        - Fiziksel temas ve yakınlık sağlayarak bebeğe güven duygusu kazandırın.

        - Uzun süren huzursuzluk, yüksek ateş veya beslenme reddi durumunda uzman desteği alın.

        - Gelişim sürecine uygun oyunlar ve aktivitelerle bebeğin yeni becerilerini destekleyin.

        Görsel Kaynak: istockphoto

