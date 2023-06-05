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Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

Uyku sadece vücut sağlığı için değil ruh sağlığı için de oldukça gereklidir. Güne pozitif ve enerjik başlamak için mutlaka yeterli ve kaliteli bir uyku düzenine sahip olmak gerekiyor. Ne var ki uyku sorunu yaşayan kişilerde bu durum hiç de kolay olmuyor. Uyumakta zorlanan kişilerin uykuya dalma sırasında en ufak bir şey tüm gecelerinin mahvolmasına yetebiliyor. Bilim insanları uyumaya çalışırken yapılanların uykusuzlukla bağlantısını araştırdı.

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  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    Pimary Care Companion for CNS Disorder dergisinde yayımlanan araştırmaya göre dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10'u uyku bozukluğu çekiyor. Yeni araştırma sonuçları, uykusuzluk çekerken saate bakmanın uykunun kaçmasına neden olduğunu gösterdi.
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    Indiana Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri Bölümü'nden Spencer Dawson'ın öncülük ettiği araştırmada yaklaşık 5 bin hastanın verileri incelendi.
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    Katılımcılara uykusuzluk problemlerinin düzeyi, uyku ilacı kullanıp kullanmadıkları ve uyumaya çalışırken kendi davranışlarını gözlemlemeye harcadıkları zaman soruldu.
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    Araştırmacılar bu faktörlerin birbirleriyle ilişkisi üzerine çalıştı.
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    UYURMAYA ÇALIŞIRKEN SAATE BAKMAK UYKUYU KAÇIRIYOR!

    Dawson elde edilen bulgularla ilgili, "Uyumaya çalışırken saate bakmanın uyku ilacı kullanma üzerinde bir etkisi olduğunu tespit ettik. Çünkü bu davranış uykusuzluk semptomlarını artırıyor" diye konuştu.
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    Dawson, "İnsanlar yeterince uyuyamayacakları için endişe ediyorlar ve sonra uyanmak zorunda oldukları saate kadar ne kadar uyuyacaklarını hesaplıyorlar. Bu uykuya dalmayı kolaylaştıracak bir aktivite değil. Ne kadar stres olursanız, uykuya dalmanız o kadar zor olur" dedi.
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    Uykusuzluk çekenlere tavsiyede de bulunan Dawson, "Saati kolayca kontrol edememek için, saatinizi ters çevirebilir, akıllı saatinizi çıkarabilir ve telefonunuzu uzanamayacağınız bir yere koyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

    Kaynak: Independent Türkçe, Indiana Üniversitesi, Science Daily
  • Uyumaya çalışırken bunu sakın yapmayın! Tek bir hareket tüm uykunuzu kaçırıyor

 

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