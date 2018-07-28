Olay, Esenyurt Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde 30 Haziran günü akşam saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; hızla geçen bir arabadan caddede yürüyen Ömer A.'ya ateş açıldı. Silah seslerini duyunca kaçmaya başlayan Ömer A., vurulmaktan son anda kurtuldu. O sırada bir cep telefonu dükkanında çalışan 16 yaşındaki Fırat Kıpçak ise vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kıpçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Olayın ardından cinayet masası dedektifleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi, olay anı görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, araçla gelen şüphelilerin kaldırımda yürüyen bir kişiye ateş açtığı, ardından da kaçtığı görülüyor. Hedef alınan Ömer A. kaçmaya başlarken, kurşunlar ise Fırat Kıpçak'a isabet ediyor. Araçta 4 kişi olduğunu belirleyen polis, bir aylık çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.



TUTUKLANDILAR

Savcılığın talimatı ile 2 kişi serbest bırakılırken, silahı kullandığı iddia edilen ve aracı süren Suat D. ile Celal S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin uyuşturucu ve hırsızlık rantı yüzünden kendilerini hasım olarak gördükleri Ömer A.'yı hedef aldıkları tespit edildi. Suat D. ve Celal S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırının hedefinde olan Ömer A.'nın da uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ömer A. da tutuklandı.









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