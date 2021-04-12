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Uyuşturucuyu çatıya atıp kaçmaya çalıştılar 0:00 / 0:00

AA

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Demir Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimliklerini sordu. Şüpheliler Atakan A. ve Sefa Ç, kimliklerinin yanlarında olmadığını belirtti.

Bekçi ekiplerinin, Atakan A. ve Sefa Ç'ye üst araması yapmak istemesinin ardından şüpheliler, üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir evin çatısına atarak kaçmaya çalıştı.

AA'nın haberine göre; ekipler, şüphelileri kısa sürede etkisiz hale getirirken, üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulanan şüpheliler gözaltına alındı.