        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar

        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 21:33 Güncelleme: 09.12.2025 - 22:27
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir.” denildi.

        Habertürk'ten açıklama
        Habertürk'ten açıklama
