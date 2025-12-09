Habertürk'ten açıklama
Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı
Giriş: 09.12.2025 - 22:10 Güncelleme: 09.12.2025 - 22:26
Habertürk'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.
Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
