Uzamıyor, uzasa da kırılıyor diyorsanız evde uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle daha güçlü tırnaklara kavuşmak mümkün!

DOĞAL YAĞLARLA TIRNAK BAKIMI

E vitamini, badem yağı ve zeytinyağı gibi doğal yağlar tırnakların güçlenmesinde büyük rol oynuyor. Haftada birkaç kez tırnak diplerine ve tırnak etlerine bu yağları masaj yaparak uygulamak, tırnakların nem dengesini sağlıyor ve kırılmaları önlüyor. Düzenli kullanımda tırnakların daha hızlı uzadığı gözlemleniyor.