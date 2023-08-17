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        Haberler Gündem Eğitim Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü İş İmkânları

        Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü iş imkânları

        Teknolojik unsurların bilimle birleştirmesi insanoğlunu heyecanlandıran ve merak uyandıran bir süreçtir. Uzay bilimleri de bu bilimselliğin içerisinde yer almaktadır. Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü yeni bir bölüm olmasına karşılık geleceği şekillendiren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 22:01
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        Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü iş imkânları
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        Bölüm, iş sahası bakımından da öğrencilere güzel olanaklar sunmaktadır. Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü; uzay keşfi, araştırması ve kullanımı ile ilgili konuları ele alan bir bölümdür. Hem ulusal hem de uluslararası uzay projelerinde görev almanıza olanak tanır. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Bölümün mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uzay Bilimleri ve Teknolojileri mezunları nerede çalışır? Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü Nedir?

        1960 yılında bu yana uzay bilimleri üzerindeki gelişmeler önemli ölçüde hızlanmış ve bu alanlarda yetişmiş insan gücü ve yatırımlar artmıştır. Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü, geleceğimize yön veren bir bölüm olarak ön plana çıkmaktadır. Uzayın fiziksel özellikleri, uzay araştırmalarına yönelik teknolojiler ve uzayın etkileriyle ilgilenen bir alandır. Bu bölümdeki öğrenciler uzayın fiziksel özelliklerini öğrenirler.

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        Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Akdeniz Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yer alan bölüm, sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.

        Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Mezunları Ne İş Yapar?

        Öğrenciler üniversitede öğrendikleri bilgileri iş hayatına aktarırlar. Araştırma ve incelemeler ışığında uzay alanına katkı sağlarlar. Mezunlar, yapacağı AR - GE çalışmalarıyla çalıştıkları kurumlarda problem çözücü olarak görev alırlar. Bölüm mezunları; uzay endüstrisi, savunma sanayi, havacılık endüstrisi, uzay araştırma merkezleri, uzay gözlem istasyonları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Ülkemizin uzay araştırmaları çalışmalarında görev alırlar. Bilimin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlarlar.

        Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Mezunları İş Olanakları

        Bölümün sunduğu iş olanakları en merak edilen konuların başında gelmektedir. Bölüm, iş imkânları konusunda oldukça geniş bir alana sahiptir. Resmi ve özel sektörde iş bulabilme imkânı oldukça fazladır. En önemli avantaj ise bölümden mezun olan kişi sayısının az olmasıdır. Bu sebeple pek çok mesleğe göre iş bulabilme şansınız daha fazladır diyebiliriz. 2002 yılında kurulan Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nde ortalama 300 araştırmacı çalışıyor. TÜBİTAK - UZAY, TÜBİTAK - MAM, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi kurumlarda çalışma şansını yakalayabilirsiniz. NASA gibi uluslararası kurumlarda çalışabilirsiniz.

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        Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Mezunları Nerede Çalışır?

        Uzay Bilimleri ve Teknolojileri mezunlarının istihdam olanakları şunlardır:

        • Gözlemevleri
        • Bilişim sektörü
        • TÜBİTAK
        • ASELSAN
        • ROKETSAN
        • HAVELSAN
        • Uluslararası uzay çalışmaları yürüten kurumlar
        • Uzaktan algılama alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar

        Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü Dersleri

        Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümünün derslerinde sayısal dersler ağırlıktadır. Sayısal derslerin ağırlıkta olması kimi zaman öğrencileri zorlayabilmektedir. Bölümün dersleri zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Ders programı üniversiteler arası farklılık taşımakla birlikte temelde bu ve buna benzer dersler yer almaktadır. İşte, uzay bilimleri ve teknoloji bölümü dersleri:

        • Fizik
        • Kimya
        • Astronomi
        • Astronomi Tarihi
        • Uzay Araştırmaları
        • Gözlem Araçları
        • Güneş Sistemi
        • Diferansiyel Denklemler
        • Küresel Astronomi
        • Optik Laboratuvarı
        • İstatistik Astronomi
        • Astrofizik
        • Kuantum Fiziği
        • Güneş Fiziği
        • Değişen Yıldızlar
        • Çift Yıldızlar
        • Yüksek Enerji Astrofiziği
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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