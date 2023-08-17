Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkânları

        Urdu dili ve edebiyatı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Urdu dili ve edebiyatı bölümü iş imkânları

        Urdu dili ve edebiyatı bölümünün amacı Urdu dili ve edebiyatına karşı ilgisi bulunan kişileri yetiştirerek bulundukları sektöre katkı sağalmaktır. Urdu dili Pakistan'ın resmi dili olarak ve Hindistan'ın belirli bölgelerinde kullanılmaktadır. Hint İran dilleri arasında yer alan Urducanın kökeni ise Çağataycadan gelmektedir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Urdu dili ve edebiyatı bölümü iş imkânları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Urducayı profesyonel bir şekilde okuyup anlayacak ve inceleyecek uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilere dil öğrenim beceri kazandırmak dilin gelişimine katkı sağlamak açısından önemlidir. Bölüm; Pakistan dilini, tarihini ve kültürünü bilimsel bir şekilde incelenmesine olanak sağlar. Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Bölüm mezunları nerede çalışır? Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Urdu Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

        Bölüm; Urdu dilini okuma, yazma, konuşma faaliyetlerini iki yönlü çeviri yapabilecek düzeyde öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca klasik ve modern Urdu edebiyatı eserleriyle ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Önemli edebiyatçıların ışığında bu çalışmalar incelenir. Pakistan ve Hindistan'ın kültürel alt yapısını ve tarihlerini öğretmek amacıyla çeşitli derslere yer verilir.

        REKLAM

        Urdu Dili Ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Urdu dili ve edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Dil puan türü ile öğrenci alımı yapan bir bölümdür.

        Urdu Dili Ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

        Bölüm mezunları akademik kariyer yapabilirler. Bunun haricinde devlet kurumlarına atanmak için KPSS sınavına girebilirler. Ayrıca özel sektörde turizm, kültür, ticaret alanlarında çalışma imkânına sahip olabilirler. Urdu dili ve edebiyatı mezunlarının çalışma alanları şu şekildedir:

        • Turizm acentelerinde rehber olarak çalışabilirler.
        • Türkiye Pakistan ya da Hindistan arasında çalışmalar yürüten firmalarda danışmanlık yapabilirler.
        • Dil kurslarında eğitmen olarak çalışarak Urdu dilini öğretebilirler.
        • Kendi bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler.
        • Turizm sektöründe çevirmenlik yapabilirler.
        • Devlet memuru olarak görev alabilirler.

        Urdu Dili Ve Edebiyatı Mezunları İş Olanakları

        REKLAM

        Urdu dili ve edebiyatı mezunlarının ne gibi iş olanaklarına sahip olduğu merak edilen konuların başında gelmektedir. Bölüm mezunlarının iş olanakları oldukça fazladır. İşte, Urdu dili ve edebiyatı mezunlarına sunulan iş olanakları:

        • Dışişleri Bakanlığı
        • Kültür ve Turizm Bakanlığı
        • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
        • Konsolosluklar ve büyükelçilikler
        • TRT gibi devlet kurumları
        • Tercüme büroları, dil eğitim merkezleri, ticari firmalar
        • Dil eğitim merkezleri ve ticari firmalarda
        • Danışmanlıklar
        • Kütüphaneler
        • Yazılı basın kuruluşları
        • Arşiv merkezleri
        • Turizm acenteleri

        Urdu Dili Ve Edebiyatı Mezunları Nerede Çalışır?

        Bu bölümden mezun olan kişiler devlet kurumlarında ya da özel sektörde çalışabilirler. Çalıştıkları kurum içerisinde tercümanlık ve metin çevirileri yapabilirler. Edebiyat, sanat, kültür alanlarında da çalışma fırsatı yakalayabilirler. Ayrıca üniversitede kalarak akademik kariyer yolunu da seçebilirler.

        REKLAM
        Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü iş imkânları
        Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü iş imkânları

        Urdu Dili Ve Edebiyatı Bölümü Dersleri

        Urdu dili ve edebiyatı bölümü, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere iki üniversitede yer almaktadır. İki üniversitenin de ders programı şu şekildedir:

        Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Programı

        • Urdu Dilbilgisi
        • Urdu Okuma
        • Urduca Yazım ve Kuralları
        • Urdu Dili ve Edebiyatı
        • Müslüman Hindistan Kültür Tarihi
        • Urdu Dilinden Türkçeye Çeviri
        • Urduca Konuşma
        • Klasik Metinler
        • Hint Mitleri
        • Modern Urdu Şiiri
        • Bağımsızlık Sonrası Pakistan Tarihi
        • Metin İncelemeleri
        • Türkçe’den Urdu Diline Çeviri
        • Hint Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü
        • Hint Dinleri
        • Hint Tiyatrosu
        • Urdu Edebiyatında Mizah
        • YY Urdu Nesri
        • YY Urdu Şiiri
        • Klasik Urdu Şiiri
        • Hinduizm
        • Bağımsızlık Sonrası Urdu Edebiyatı

        İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Programı

        • Urduca Basın Dili
        • Urduca Dilbilgisine Giriş
        • Pakistan Tarihi
        • Urduca yazma Bilgisi
        • Urduca Kolay Metinler
        • Modern Urdu Edebiyatı
        • Manzum Metinler
        • Urduca Sözlü Anlatım
        • Urduca Yazı ve İmla
        • Klasik Urdu Edebiyatı
        • Urducada Arapça ve Farsça Temel Unsurlar
        • Muhammed İkbal İncelemeleri
        • Urduca Multimedya
        • Urduca Karşılıklı Konuşma
        • Güney Asya Araştırmaları
        • Urduca Dil Uygulamaları
        • Türkçeden Urducaya Çeviri
        • Kültürel Etkinlikler
        • Temel Farsça Dilbilgisi
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Maçta 1 gol var
        Maçta 1 gol var
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!