Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkânları

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkânları

Urdu dili ve edebiyatı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Urdu dili ve edebiyatı bölümü iş imkânları Urdu dili ve edebiyatı bölümünün amacı Urdu dili ve edebiyatına karşı ilgisi bulunan kişileri yetiştirerek bulundukları sektöre katkı sağalmaktır. Urdu dili Pakistan'ın resmi dili olarak ve Hindistan'ın belirli bölgelerinde kullanılmaktadır. Hint İran dilleri arasında yer alan Urducanın kökeni ise Çağataycadan gelmektedir. İşte, detaylar.

Urducayı profesyonel bir şekilde okuyup anlayacak ve inceleyecek uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilere dil öğrenim beceri kazandırmak dilin gelişimine katkı sağlamak açısından önemlidir. Bölüm; Pakistan dilini, tarihini ve kültürünü bilimsel bir şekilde incelenmesine olanak sağlar. Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Bölüm mezunları nerede çalışır? Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Urdu Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Bölüm; Urdu dilini okuma, yazma, konuşma faaliyetlerini iki yönlü çeviri yapabilecek düzeyde öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca klasik ve modern Urdu edebiyatı eserleriyle ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Önemli edebiyatçıların ışığında bu çalışmalar incelenir. Pakistan ve Hindistan'ın kültürel alt yapısını ve tarihlerini öğretmek amacıyla çeşitli derslere yer verilir.

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Urdu Dili Ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Urdu dili ve edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Dil puan türü ile öğrenci alımı yapan bir bölümdür.

Urdu Dili Ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları akademik kariyer yapabilirler. Bunun haricinde devlet kurumlarına atanmak için KPSS sınavına girebilirler. Ayrıca özel sektörde turizm, kültür, ticaret alanlarında çalışma imkânına sahip olabilirler. Urdu dili ve edebiyatı mezunlarının çalışma alanları şu şekildedir:

Turizm acentelerinde rehber olarak çalışabilirler.

Türkiye Pakistan ya da Hindistan arasında çalışmalar yürüten firmalarda danışmanlık yapabilirler.

Dil kurslarında eğitmen olarak çalışarak Urdu dilini öğretebilirler.

Kendi bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler.

Turizm sektöründe çevirmenlik yapabilirler.

Devlet memuru olarak görev alabilirler.

Urdu Dili Ve Edebiyatı Mezunları İş Olanakları

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Urdu dili ve edebiyatı mezunlarının ne gibi iş olanaklarına sahip olduğu merak edilen konuların başında gelmektedir. Bölüm mezunlarının iş olanakları oldukça fazladır. İşte, Urdu dili ve edebiyatı mezunlarına sunulan iş olanakları:

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Konsolosluklar ve büyükelçilikler

TRT gibi devlet kurumları

Tercüme büroları, dil eğitim merkezleri, ticari firmalar

Dil eğitim merkezleri ve ticari firmalarda

Danışmanlıklar

Kütüphaneler

Yazılı basın kuruluşları

Arşiv merkezleri

Turizm acenteleri

Urdu Dili Ve Edebiyatı Mezunları Nerede Çalışır?

Bu bölümden mezun olan kişiler devlet kurumlarında ya da özel sektörde çalışabilirler. Çalıştıkları kurum içerisinde tercümanlık ve metin çevirileri yapabilirler. Edebiyat, sanat, kültür alanlarında da çalışma fırsatı yakalayabilirler. Ayrıca üniversitede kalarak akademik kariyer yolunu da seçebilirler.

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Urdu Dili Ve Edebiyatı Bölümü Dersleri

Urdu dili ve edebiyatı bölümü, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere iki üniversitede yer almaktadır. İki üniversitenin de ders programı şu şekildedir:

Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Programı

Urdu Dilbilgisi

Urdu Okuma

Urduca Yazım ve Kuralları

Urdu Dili ve Edebiyatı

Müslüman Hindistan Kültür Tarihi

Urdu Dilinden Türkçeye Çeviri

Urduca Konuşma

Klasik Metinler

Hint Mitleri

Modern Urdu Şiiri

Bağımsızlık Sonrası Pakistan Tarihi

Metin İncelemeleri

Türkçe’den Urdu Diline Çeviri

Hint Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü

Hint Dinleri

Hint Tiyatrosu

Urdu Edebiyatında Mizah

YY Urdu Nesri

YY Urdu Şiiri

Klasik Urdu Şiiri

Hinduizm

Bağımsızlık Sonrası Urdu Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Programı

Urduca Basın Dili

Urduca Dilbilgisine Giriş

Pakistan Tarihi

Urduca yazma Bilgisi

Urduca Kolay Metinler

Modern Urdu Edebiyatı

Manzum Metinler

Urduca Sözlü Anlatım

Urduca Yazı ve İmla

Klasik Urdu Edebiyatı

Urducada Arapça ve Farsça Temel Unsurlar

Muhammed İkbal İncelemeleri

Urduca Multimedya

Urduca Karşılıklı Konuşma

Güney Asya Araştırmaları

Urduca Dil Uygulamaları

Türkçeden Urducaya Çeviri

Kültürel Etkinlikler

Temel Farsça Dilbilgisi