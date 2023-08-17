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        Haberler Gündem Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü İş İmkânları

        Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü iş imkânları

        Uluslararası ulaştırma sistemleri, yurtdışıyla yapılan ticaretin düzenli yürütülmesini amaçlamaktadır. Uluslararası dağıtım faaliyetlerinde sistemin profesyonel olması zaruridir. Profesyonel bir sistem için de akademik eğitim gereklidir. Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 21:47
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        Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü iş imkânları
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        Ülkemiz üzerinde bu akademik programlar henüz tam anlamıyla yaygın değildir ancak ticaretin gelişimine paralel olarak uluslararası ulaştırma faaliyetleri de artış göstermektedir. Teknoloji ve dijital sistemlerin lojistik alanına taşınması, uluslararası ulaştırma sistemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Uluslararası Ulaştırma Sistemleri bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ulaştırma Sistemleri mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ulaştırma Sistemleri bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Nedir?

        Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü, ulaştırma, tedarik ve lojistik alanlarında hem kurumsal hem de uygulamalı eğitim veren bir lisans programı olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim sunan bölümün amacı; ulaştırma ve lojistik alanında, çağın gerektirdiği donanımlara sahip uzmanları yetiştirmektir. Ulaştırmacılığın hem ulusal hem de küresel boyutta önem kazanması, bu alanda öğrencilere eğitimler verilmesini zorunlu kılmaktadır.

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        Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü iş imkânları
        Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü iş imkânları

        Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Ticari Bilimler Fakültesi’nde yer alan bölümün eğitim dili ise İngilizcedir.

        Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?

        Bölüm mezunları hem kamusal alanda hem de özel sektörde uzman unvanıyla çalışabilirler. Uluslararası ulaştırma sistemleri mezunlarının ne iş yaptıkları oldukça merak edilen sorulardan biridir. İşte, uluslararası ulaştırma sistemleri mezunlarının çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işler:

        • Çalışılan kurumun uluslararası ticaret birimindeki işleri yürütmek
        • Taşımacılık ve lojistik konusundaki projelerin yürütülmesini sağlamak
        • Uluslararası ticaretteki gelişmeleri takip ederek uyarlamak
        • Kurumun çalışanları ve yöneticileri arasında köprü görevini üstlenmek
        • Alanında uzmanlaşmak için gerekli eğitim ve çalışmalara katılmak

        Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Mezunları İş Olanakları

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        Uluslararası ulaştırma sistemlerinden mezun olan adaylar alternatif iş imkânlarına sahiptirler. İşte, Uluslararası ulaştırma sistemleri mezunlarının çalışabilecekleri alanlar:

        • Ulaştırma Bakanlığı
        • Gümrük Müşavirlikleri
        • PTT
        • Lojistik firmaları
        • Kargo şirketleri
        • Uluslararası ticaret firmaları
        • Kurye işletmeleri

        Bölümden mezun alanlar hem yurtiçi kurumlarda hem de uluslararası şirket ve kurumlarda iş imkânına sahiptir. Bölümden mezun olanlar yüksek lisans yaptıktan sonra ALES sınavına girerek akademik yönden de kendilerini geliştirebilirler. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunların ise KPSS sınavına girerek yeterli puanı alması gerekmektedir.

        Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Mezunları Nerede Çalışır?

        Bölüm mezunları, genel olarak taşımacılık ve lojistik firmalarının uluslararası departmanlarında uzman personel olarak çalışabilirler. Ayrıca öğrenciler yurtdışı ile sürekli irtibat halinde olduğu için yabancı şirketlerde de çalışma olanağına sahiptir. Uluslararası bağlantıları olan şirketlerde farklı pozisyonlarda iş imkânına sahiptirler.

        Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Dersleri

        Bölüm dersleri ağırlıklı olarak ulaştırma ve lojistik alanlarına yönelik teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. İşte, uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü zorunlu dersleri:

        • Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme
        • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğine Giriş
        • Micro Ekonominin Temelleri
        • Ulaştırma Sistemlerine Giriş
        • Temel Matematik
        • Lojistik Coğrafyası
        • Makro İktisadın Temelleri
        • Uygarlık Tarihi
        • İleril Matematik
        • Zorunlu Yabancı Dil I, II, III
        • Finansal Muhasebenin Temelleri
        • Ulaştırma Yönetimi
        • Doğrusal Cebir
        • İstatistik
        • Entegre Global Lojistik
        • Kargo Yönetimi
        • Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri
        • Yöneylem Araştırması
        • Lojistik ve Nakliye Mevzuatı
        • Akıllı Tedarik Zinciri Sistemleri
        • Blok Zinciri ve Nesnelerin İnterneti
        • İleri İstatistik Uygulamaları
        • Benzetim Teknikleri
        • Akıllı Lojistik Sistemleri Planlaması
        • Staj I, II
        • Mezuniyet Projesi

        Seçmeli Dersler

        • Havaalanı Yönetimi I, II
        • Havayolu Yönetimi
        • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılıkta Güncel Konular
        • Taşımacılık Yönetimi I, II
        • Kargo Yönetimi
        • Taşımacılık Pazarları ve İş Geliştirme
        • Yenilik Yönetimi
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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