Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü iş imkânları Uluslararası ulaştırma sistemleri, yurtdışıyla yapılan ticaretin düzenli yürütülmesini amaçlamaktadır. Uluslararası dağıtım faaliyetlerinde sistemin profesyonel olması zaruridir. Profesyonel bir sistem için de akademik eğitim gereklidir. Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar.

Ülkemiz üzerinde bu akademik programlar henüz tam anlamıyla yaygın değildir ancak ticaretin gelişimine paralel olarak uluslararası ulaştırma faaliyetleri de artış göstermektedir. Teknoloji ve dijital sistemlerin lojistik alanına taşınması, uluslararası ulaştırma sistemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Uluslararası Ulaştırma Sistemleri bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ulaştırma Sistemleri mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ulaştırma Sistemleri bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Nedir?

Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü, ulaştırma, tedarik ve lojistik alanlarında hem kurumsal hem de uygulamalı eğitim veren bir lisans programı olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim sunan bölümün amacı; ulaştırma ve lojistik alanında, çağın gerektirdiği donanımlara sahip uzmanları yetiştirmektir. Ulaştırmacılığın hem ulusal hem de küresel boyutta önem kazanması, bu alanda öğrencilere eğitimler verilmesini zorunlu kılmaktadır.

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Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Ticari Bilimler Fakültesi’nde yer alan bölümün eğitim dili ise İngilizcedir.

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları hem kamusal alanda hem de özel sektörde uzman unvanıyla çalışabilirler. Uluslararası ulaştırma sistemleri mezunlarının ne iş yaptıkları oldukça merak edilen sorulardan biridir. İşte, uluslararası ulaştırma sistemleri mezunlarının çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işler:

Çalışılan kurumun uluslararası ticaret birimindeki işleri yürütmek

Taşımacılık ve lojistik konusundaki projelerin yürütülmesini sağlamak

Uluslararası ticaretteki gelişmeleri takip ederek uyarlamak

Kurumun çalışanları ve yöneticileri arasında köprü görevini üstlenmek

Alanında uzmanlaşmak için gerekli eğitim ve çalışmalara katılmak

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Mezunları İş Olanakları

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Uluslararası ulaştırma sistemlerinden mezun olan adaylar alternatif iş imkânlarına sahiptirler. İşte, Uluslararası ulaştırma sistemleri mezunlarının çalışabilecekleri alanlar:

Ulaştırma Bakanlığı

Gümrük Müşavirlikleri

PTT

Lojistik firmaları

Kargo şirketleri

Uluslararası ticaret firmaları

Kurye işletmeleri

Bölümden mezun alanlar hem yurtiçi kurumlarda hem de uluslararası şirket ve kurumlarda iş imkânına sahiptir. Bölümden mezun olanlar yüksek lisans yaptıktan sonra ALES sınavına girerek akademik yönden de kendilerini geliştirebilirler. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunların ise KPSS sınavına girerek yeterli puanı alması gerekmektedir.

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları, genel olarak taşımacılık ve lojistik firmalarının uluslararası departmanlarında uzman personel olarak çalışabilirler. Ayrıca öğrenciler yurtdışı ile sürekli irtibat halinde olduğu için yabancı şirketlerde de çalışma olanağına sahiptir. Uluslararası bağlantıları olan şirketlerde farklı pozisyonlarda iş imkânına sahiptirler.

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Dersleri

Bölüm dersleri ağırlıklı olarak ulaştırma ve lojistik alanlarına yönelik teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. İşte, uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü zorunlu dersleri:

Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğine Giriş

Micro Ekonominin Temelleri

Ulaştırma Sistemlerine Giriş

Temel Matematik

Lojistik Coğrafyası

Makro İktisadın Temelleri

Uygarlık Tarihi

İleril Matematik

Zorunlu Yabancı Dil I, II, III

Finansal Muhasebenin Temelleri

Ulaştırma Yönetimi

Doğrusal Cebir

İstatistik

Entegre Global Lojistik

Kargo Yönetimi

Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri

Yöneylem Araştırması

Lojistik ve Nakliye Mevzuatı

Akıllı Tedarik Zinciri Sistemleri

Blok Zinciri ve Nesnelerin İnterneti

İleri İstatistik Uygulamaları

Benzetim Teknikleri

Akıllı Lojistik Sistemleri Planlaması

Staj I, II

Mezuniyet Projesi

Seçmeli Dersler

Havaalanı Yönetimi I, II

Havayolu Yönetimi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılıkta Güncel Konular

Taşımacılık Yönetimi I, II

Kargo Yönetimi

Taşımacılık Pazarları ve İş Geliştirme

Yenilik Yönetimi