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        Haberler Gündem Eğitim Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü İş İmkânları

        Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü iş imkânları

        Ticaret anlayışı günümüzde yurt içi odaklı olmaktan çıkıp küresel bir hale dönüşmüştür. Bu ticaret sektörü için oldukça önemli gelişmelerden biridir. Yurt dışı ile yapılan ticari faaliyetlerden en iyi verimi alabilmek için lojistik desteğin verilmesi gereklidir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 21:34
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        Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü iş imkânları
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        Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü de dış ticaret ve lojistik alanlarının aşama ve uygulamaları hakkında bilimsel eğitim vermeyi amaçlar. Bölümü tercih edecek adayların disiplinli, araştırmacı ve sorumluluk sahibi olması önemlidir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunları nerede çalışır? Bölümün dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Nedir?

        Bölüm; uluslararası ticaretin yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgilenen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bölüm mezunları; malların envanteri, taşınması, depolanması ve paketlenmesi süreçlerini yönetir. Bölümün amacı ise; uluslararası ticari belgeleri tanıyan, teslimat ve ödeme formlarını ticari prosedürler çerçevesinde uygulayan, tedarik, üretim ve satış süreçlerini yöneten, gümrük yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olan uzmanlar yetiştirmektir.

        Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Bu bölümü okuyan adayların yabancı bir dil bilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple kimi fakülteler 1 yıllık hazırlık sınıfı oluşturmaktadır.

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        Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü iş imkânları
        Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü iş imkânları

        Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Mezunları Ne İş Yapar?

        Bölüm mezunları birçok kurumun pazarlama, ihracat, ithalat, lojistik ve proje departmanlarında çalışma şansını elde ederler. Ülkeler arasındaki ürün bolluğu ve gümrüklerin kısmi olarak serbestleştirilmesi, bu alandaki uzman personele duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bölüm mezunları ise bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar içerisindedir. Yurt dışı rekabet piyasalarını derinlemesine araştırır. Dış ticaret uzmanı, ticari kurallar ve hukuksal gereklilikleri hakkında şirketlerin ilgili birimlerine gerekli olan bilgiyi iletmekle sorumludur. Uluslararası Ticaret ve Lojistik uzmanının aldığı yanlış kararlar şirkete zarar olarak dönmektedir. Bu sebeple karar verme sürecinde dikkatli olunması gerekir. Transfer gerçekleştirme süreci de bölüm mezunlarının takibi altında olmalıdır.

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        Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Mezunları İş Olanakları

        Bölüm hakkında en merak edilen konulardan biri de sunduğu iş olanaklarının neler olduğudur. Bölüm mezunları kamu ya da özel sektörde çalışabilirler. Mezunlar KPSS sınavına girip yeterli puanı alarak devlet kurumlarına da atanabilirler. Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:

        • Ulaştırma Bakanlığı ve Kurumları
        • Gümrük Müşavirlikleri
        • Uluslararası Firmalar
        • Dış Ticaret Firmaları
        • Bankalarda
        • Kargo Şirketleri
        • E-Ticaret Alışveriş Siteleri
        • Maliye Bakanlığı
        • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
        • Ekonomi Bakanlığı
        • Kalkınma Bakanlığı

        Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Mezunları Nerede Çalışır?

        Bölüm mezunları; uluslararası firmalarda, lojistik şirketlerinde ve daha birçok alanda çalışma fırsatına sahiptir. Devlet kurumlarında ya da özel sektörde çalışabilirler. İthalat ve ihracat yapan şirketler, havaalanları, nakliye firmaları, lojistik ve kargo firmaları bölüm mezunlarının çalışma alanlarını oluşturur.

        Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Dersleri

        Uluslararası Ticaret ve lojistik bölümü öğrencileri eğitim süresi boyunca çok sayıda işletme ve pazarlama dersleri almaktadır. Ayrıca mesleki yeterliliklerine katkı sağlamak amacıyla zorunlu stajları da bulunmaktadır. Bölüm dersleri üniversiteler arası farklılık göstermekle birlikte benzerlik temelde benzerlik taşımaktadır. İşte, Uluslararası Ticaret ve lojistik bölümünün temel dersleri:

        • Ekonomiye Giriş
        • Uluslararası Ticarete Giriş
        • İşletme Matematiği
        • Lojistiğe Giriş
        • Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
        • Uluslararası İşletmecilik
        • Genel Muhasebe
        • Lojistik Yönetimi
        • İşletme İstatistiği
        • Pazarlama Yönetimi
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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