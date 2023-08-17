Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü İş İmkânları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü İş İmkânları

Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü iş imkânları Bölüm; kurumların finans, pazarlama, operasyon departmanı ve muhasebe gibi bölümlerinin uluslararası farklı yönlerini ve risklerini anlamaya çabalayan akademik bir disiplinden oluşmaktadır. Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik; küresel yaşamın ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak gelişimini her geçen gün devam ettiren çok disiplinli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alanın temel amacı küresel düzenin nasıl işlediğini ve hangi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlayıp çözüm üretmektir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar ve iş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü Nedir?

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Bölüm, uluslararası ticaret ve işletmecilik alanındaki tüm işleri yönetip inceleyecek ve bu alandaki işlemleri yürütecek uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkeler arasında gerçekleşen ticaretin artış göstermesine paralel olarak bölüme gösterilen ilgi de aynı doğrultuda artmaktadır. Bölümün amacı; ekonomi ve finans sektörü içerisinde fayda sağlayacak ve uluslararası piyasalara karşı bilgi sahibi olacak kişileri yetiştirmektir.

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Pek çok üniversite öğrencilerine bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okuttuğundan dolayı öğrenim süresi 5 yıla kadar çıkabilmektedir.

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümdeki iş imkânlarını şekillendiren en önemli faktör yabancı dil yatırımıdır. Planlama yapan ve hedeflerini doğru belirleyen bölüm mezunları özel sektör içerisinde farklı kurumlarda iş imkânı yakalayabilir. İnsan kaynakları, pazarlama, dış ticaret, lojistik gibi alanlarda çalışabilirler. Üniversite yaşamları boyunca kendini geliştirmeleri ve geleceklerini iyi planlamaları iş bulma konusunda yardım sağlayacaktır.

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Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Mezunları İş Olanakları

Uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunları, ekonomi ve ticaret alanındaki şirketlerde çalışma olanağında sahiptir. Kişi özel sektörden ziyade devlet kurumlarında çalışmak istiyorsa KPSS sınavına girerek yeterli puan yapmalıdır. Başvurular sonucu açık pozisyonlara yerleştirileceklerdir. İşte, uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunlarının iş olanakları:

Dışişleri Bakanlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ticaret ve Sanayi Odaları

Ticaret Borsaları

Kalkınma Ajansları

Uluslararası Firmalar

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları uluslararası ticaret yapan kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Genel olarak Finans Şirketleri, Lojistik Şirketleri, İhracat-İthalat Şirketlerinde çalışmayı tercih ederler diyebiliriz. Devlet kurumlarında yer alan pozisyon ve fırsatları değerlendirmek için KPSS sınavına girebilirler. Kendilerini geliştirerek global şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışma şansına sahip olabilirler.

Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü Dersleri

Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümünde teorik ve mesleki olarak pek çok ders yer almaktadır. Aynı zamanda bu teorik dersleri uygulamada görmeleri için zorunlu staj süreleri de bulunur. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler uluslararası ticaret ve işletmecilik lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bölümün dersleri ise şunlardır:

İngilizcede İletişim

İşletme ve Ekonomi için Matematik

Küresel Siyaset

Bilgi Teknolojileri

İşletme Mikroekonomisi

İşletmelerde İletişim

Muhasebe İlkeleri

İşletme Hukuku

İşletme Finansmanı

Yönetsel Karar Verme için Maliyet Muhasebesi

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi

Kantitatif Analiz

Para ve Bankacılık

Uluslararası Pazarlama Stratejisi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Uygulamalı Araştırma Yöntemleri