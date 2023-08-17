Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü İş İmkânları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü İş İmkânları

Uluslararası ticaret ve finansman bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve finansman bölümü iş imkânları Uluslararası şirketlere ve finansman kuruluşlara üst düzey yönetici kazandırmak amacıyla kurulmuş bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Program mezunları, uluslararası ticaret ve finans bilgisi alt yapısına sahip olmaktadır. İşte, detaylar.

Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları, farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı, uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm üretilme kapasitesine sahip olacaklardır. Bölüm, öğrencilerin finans alanında uzmanlaşmasına destek sağlamaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Nedir?

Bölüm; uluslararası işletmelere, kurum ve kuruluşlara, küresel vizyona sahip ve takım çalışmasına yatkın, girişimci bireyleri uluslararası ticaret ve finans alanında üst düzey yöneticiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Değişime kolayca adapte olabilen, küresel pazarın nabzını tutabilecek ve eleştirisel düşünceye hâkim yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

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Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Uluslararası ticaret ve finansman bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları farklı kurum ve kurumlarda görev alabilirler. Kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklılık gösterebilmektedir. Bölümün mezunlarının görevleri şu şekildedir:

İşletmenin finansal planlamasını sağlamak

Kurumun finansal tablolarını hazırlamak

İşletme sermayesinin yönetimini gerçekleştirmek

Uluslararası finansal tekniklerini kullanımı konusunda işletme sahibini bilgilendirmek

Dış ticaretle ilgili işlem yapmak

İşletmenin yatırım proje analizlerini gerçekleştirmek

Finansal risk analizleri hakkında işletme yönetimini bilgilendirmek

Portföy yönetimi yapmak

Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları İş Olanakları

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Uluslararası ticaret ve finansman mezunlarına sunulan iş olanakları en merak edilen konuları başında gelmektedir. Bölüm mezunları hem kamu hem de özel sektörde çeşitli iş imkânlarına sahiptir. İşte, mezuniyet sonrası iş olanakları:

Bankalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Lojistik Firmaları

Merkez Bankası

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sermaye Piyasası Kurumu

Sigorta Şirketleri

Ticaret Bakanlığı

Ticari Şirketler

Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları Nerede Çalışır?

Öğrenciler gerek ulusal gerekse uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek şekilde yetiştirilmektedir. Mezunların çalışabileceği alanlar şunlardır:

Dış ticaret şirketleri

KOBİ’ler

Yabancı sermayeli firmalar

Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilikleri

Ticaret Borsaları

Sanayi ve Ticaret Odaları

Esnaf birlikleri

Ulusal ve uluslararası işletmelerin dış ticaret bölümleri

Lojistik firmaları

Ulusal ve uluslararası bankalar

Sigorta şirketleri

Yatırım danışmanlığı firmaları

Sigorta şirketlerinde, lojistik firmaları ve gümrük müşavirliklerinde görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci ve müşavir olarak da çalışabilmektedirler.

Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Dersleri

Bölümde ekonomi, işletme, finans ve lojistik gibi dersler yer almaktadır. Ancak temel bilgiyi öğrenciler uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda edinir. Bölümün dersleri üniversiteler arası farklılık gösterse de temel de bu ve buna benzerdir. İşte, bölümün dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman

Bilgisayar Teknolojileri

Çok Uluslu Finansal Yönetim

Dış Ticaret Finansmanı

Dış Ticaret Mevzuatı

E-Ticaret ve Pazarlama

Finansa Giriş

Finansal Analiz

Finansal Kurumlar Muhasebesi

Finansal Türevler

Hukuka Giriş

İktisada Giriş

İngilizce

İş Hukuku

İşletme Finansmanı

İşletme İletişimi ve Etiği

İşletme Yönetimine Giriş

İstatistiğe Giriş

Makroekonomi

Matematik

Mikroekonomi

Muhasebe

Muhasebeye Giriş

Parasal ve Finansal Ekonomi

Portföy Yönetimi

Ticaret ve Kıymetli Evrak Hukuku

Türk Bankacılık ve Finansal Sistemi

Türk Dili

Uluslararası Finansal Piyasalar

Uluslararası İktisat

Uluslararası Parasal Sistem

Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri

Uluslararası Ticarette Kalite Sistemleri

Yatırım Değerlendirmesi

Yatırım ve Risk Yönetimi