Uluslararası ticaret ve finansman bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve finansman bölümü iş imkânları
Uluslararası şirketlere ve finansman kuruluşlara üst düzey yönetici kazandırmak amacıyla kurulmuş bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Program mezunları, uluslararası ticaret ve finans bilgisi alt yapısına sahip olmaktadır. İşte, detaylar.
Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları, farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı, uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm üretilme kapasitesine sahip olacaklardır. Bölüm, öğrencilerin finans alanında uzmanlaşmasına destek sağlamaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Nedir?
Bölüm; uluslararası işletmelere, kurum ve kuruluşlara, küresel vizyona sahip ve takım çalışmasına yatkın, girişimci bireyleri uluslararası ticaret ve finans alanında üst düzey yöneticiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Değişime kolayca adapte olabilen, küresel pazarın nabzını tutabilecek ve eleştirisel düşünceye hâkim yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Uluslararası ticaret ve finansman bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları Ne İş Yapar?
Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları farklı kurum ve kurumlarda görev alabilirler. Kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklılık gösterebilmektedir. Bölümün mezunlarının görevleri şu şekildedir:
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları İş Olanakları
Uluslararası ticaret ve finansman mezunlarına sunulan iş olanakları en merak edilen konuları başında gelmektedir. Bölüm mezunları hem kamu hem de özel sektörde çeşitli iş imkânlarına sahiptir. İşte, mezuniyet sonrası iş olanakları:
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları Nerede Çalışır?
Öğrenciler gerek ulusal gerekse uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek şekilde yetiştirilmektedir. Mezunların çalışabileceği alanlar şunlardır:
Sigorta şirketlerinde, lojistik firmaları ve gümrük müşavirliklerinde görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci ve müşavir olarak da çalışabilmektedirler.
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Dersleri
Bölümde ekonomi, işletme, finans ve lojistik gibi dersler yer almaktadır. Ancak temel bilgiyi öğrenciler uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda edinir. Bölümün dersleri üniversiteler arası farklılık gösterse de temel de bu ve buna benzerdir. İşte, bölümün dersleri: