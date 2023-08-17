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        Haberler Gündem Eğitim Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü İş İmkânları

        Uluslararası ticaret ve finansman bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve finansman bölümü iş imkânları

        Uluslararası şirketlere ve finansman kuruluşlara üst düzey yönetici kazandırmak amacıyla kurulmuş bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Program mezunları, uluslararası ticaret ve finans bilgisi alt yapısına sahip olmaktadır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 21:20
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        Uluslararası ticaret ve finansman bölümü iş imkânları
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        Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları, farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı, uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm üretilme kapasitesine sahip olacaklardır. Bölüm, öğrencilerin finans alanında uzmanlaşmasına destek sağlamaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Nedir?

        Bölüm; uluslararası işletmelere, kurum ve kuruluşlara, küresel vizyona sahip ve takım çalışmasına yatkın, girişimci bireyleri uluslararası ticaret ve finans alanında üst düzey yöneticiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Değişime kolayca adapte olabilen, küresel pazarın nabzını tutabilecek ve eleştirisel düşünceye hâkim yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

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        Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Uluslararası ticaret ve finansman bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

        Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları Ne İş Yapar?

        Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları farklı kurum ve kurumlarda görev alabilirler. Kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklılık gösterebilmektedir. Bölümün mezunlarının görevleri şu şekildedir:

        • İşletmenin finansal planlamasını sağlamak
        • Kurumun finansal tablolarını hazırlamak
        • İşletme sermayesinin yönetimini gerçekleştirmek
        • Uluslararası finansal tekniklerini kullanımı konusunda işletme sahibini bilgilendirmek
        • Dış ticaretle ilgili işlem yapmak
        • İşletmenin yatırım proje analizlerini gerçekleştirmek
        • Finansal risk analizleri hakkında işletme yönetimini bilgilendirmek
        • Portföy yönetimi yapmak

        Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları İş Olanakları

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        Uluslararası ticaret ve finansman mezunlarına sunulan iş olanakları en merak edilen konuları başında gelmektedir. Bölüm mezunları hem kamu hem de özel sektörde çeşitli iş imkânlarına sahiptir. İşte, mezuniyet sonrası iş olanakları:

        • Bankalar
        • Hazine ve Maliye Bakanlığı
        • Lojistik Firmaları
        • Merkez Bankası
        • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
        • Sermaye Piyasası Kurumu
        • Sigorta Şirketleri
        • Ticaret Bakanlığı
        • Ticari Şirketler

        Uluslararası Ticaret Ve Finansman Mezunları Nerede Çalışır?

        Öğrenciler gerek ulusal gerekse uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek şekilde yetiştirilmektedir. Mezunların çalışabileceği alanlar şunlardır:

        • Dış ticaret şirketleri
        • KOBİ’ler
        • Yabancı sermayeli firmalar
        • Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilikleri
        • Ticaret Borsaları
        • Sanayi ve Ticaret Odaları
        • Esnaf birlikleri
        • Ulusal ve uluslararası işletmelerin dış ticaret bölümleri
        • Lojistik firmaları
        • Ulusal ve uluslararası bankalar
        • Sigorta şirketleri
        • Yatırım danışmanlığı firmaları

        Sigorta şirketlerinde, lojistik firmaları ve gümrük müşavirliklerinde görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci ve müşavir olarak da çalışabilmektedirler.

        Uluslararası ticaret ve finans bölümü iş imkânları
        Uluslararası ticaret ve finans bölümü iş imkânları

        Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Dersleri

        Bölümde ekonomi, işletme, finans ve lojistik gibi dersler yer almaktadır. Ancak temel bilgiyi öğrenciler uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda edinir. Bölümün dersleri üniversiteler arası farklılık gösterse de temel de bu ve buna benzerdir. İşte, bölümün dersleri:

        • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
        • Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
        • Bilgisayar Teknolojileri
        • Çok Uluslu Finansal Yönetim
        • Dış Ticaret Finansmanı
        • Dış Ticaret Mevzuatı
        • E-Ticaret ve Pazarlama
        • Finansa Giriş
        • Finansal Analiz
        • Finansal Kurumlar Muhasebesi
        • Finansal Türevler
        • Hukuka Giriş
        • İktisada Giriş
        • İngilizce
        • İş Hukuku
        • İşletme Finansmanı
        • İşletme İletişimi ve Etiği
        • İşletme Yönetimine Giriş
        • İstatistiğe Giriş
        • Makroekonomi
        • Matematik
        • Mikroekonomi
        • Muhasebe
        • Muhasebeye Giriş
        • Parasal ve Finansal Ekonomi
        • Portföy Yönetimi
        • Ticaret ve Kıymetli Evrak Hukuku
        • Türk Bankacılık ve Finansal Sistemi
        • Türk Dili
        • Uluslararası Finansal Piyasalar
        • Uluslararası İktisat
        • Uluslararası Parasal Sistem
        • Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri
        • Uluslararası Ticarette Kalite Sistemleri
        • Yatırım Değerlendirmesi
        • Yatırım ve Risk Yönetimi
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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