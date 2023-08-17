Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İş İmkânları

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İş İmkânları

Uluslararası ticaret ve finans bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve finans bölümü iş imkânları Dünya ekonomisini şekillendiren ülkelerin ekonomik gücü, uluslararası finans piyasalarındaki varlığı ve rekabetçiliğidir. Uluslararası ticaret alanında yetişen nitelikli insan kaynağına günümüzde eskisinden de fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İşte, detaylar.

Ticaret finansmanı, firmalar arasındaki uluslararası ticaret sistemini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan finansal ürünlerin bir temsili olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası ticaret ve finans bölümünün amacı; kurumların ticari ve finansal süreçlerini yönetecek uzman personel açığını kapatmak, ticaret ve finans sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktır. Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret ve Finans mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü Nedir?

Bölüm; uluslararası işletmelere ve finansal kurumlara üst düzey yönetici kazandırmak amacını gütmektedir. Küresel pazardaki dinamik değişime ayak uydurabilecek nitelikteki yöneticilerin yetiştirilmesi temel amaçtır. Bölüm mezunları, çok uluslu ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve bu sorunlara karşılık çözüm üretebilme yeteneğine sahip olacaklardır. Bu Bölüm mezunları tüm dünya tarafından kabul gören ticaret ve finans protokollerini öğrenip iş hayatında bizzat uygulamaya koyabilirler.

REKLAM

Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Uluslararası ticaret ve finans bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.

Uluslararası Ticaret Ve Finans Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümün mezunları küresel ölçekteki ticari faaliyetlerin süreçlerini takip eder, ticari ve finansal dengeyi sağlar. Bu açılardan oldukça değerli bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Dış ticaret uzmanı ya da uluslararası finans uzmanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca alanlarında danışmanlık hizmeti de verebilirler. Yabancı dil bilmek bu bölüm için oldukça önemlidir. Başta İngilizce olmak üzere birden fazla yabancı dile sahip olmak öğrenciler için bir avantajdır. Bölüm mezunlarının yapabileceği işler şunlardır:

REKLAM

Finansal raporlama

Piyasa analizi

İthalat-ihracat işlemleri

Ekonomik verilerin takibi ve analizi

Finansman

Yatırım danışmanlığı

Uluslararası borsaların takibi

Uluslararası Ticaret Ve Finans Mezunları İş Olanakları

Uluslararası ticaret ve finans bölümünü okumayı düşünen ancak iş olanakları hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencilerin en fazla merak ettiği konuların başında bölümün sunduğu iş olanakları gelmektedir. Bölüm mezunları; dış ticaret faaliyetleri gösteren şirketlerde, yabancı sermayeli şirketlerde, Ticaret Borsaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, ihracatçı birlikleri ve kalkınma ajanslarında çalışabilirler.

Bölüm mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:

Lojistik şirketleri

Dış ticaret şirketleri

Dışa açılma süreçlerindeki KOBİ’ler

Yabancı sermayeli firmalar

Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilikleri

Sanayi ve Ticaret Odaları

Ticaret Borsaları

İhracatçı birlikleri

Esnaf birlikleri

Yatırım danışmanlığı veren firmalar

Ulusal/uluslararası işletmelerin dış ticaret bölümleri

Bankalar ve sigorta şirketleri

Borsa ve aracı kurumlar

Uluslararası Ticaret Ve Finans Mezunları Nerede Çalışır?

Şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların fon yönetimi birimlerinde uzman olarak çalışabilirler. Ulusal ya da uluslararası sermaye piyasasında portföy yönetici olarak iş bulabilme şansını yakalayabilirler. Devlet kurumlarında çalışmak için ise KPSS sınavına girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir. Mezunların İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmesi, onları sektörde bir adım ileriye taşıyacaktır.

Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü Dersleri

Şirketler Muhasebesi

Genel İşletme

Yönetim ve Organizasyon

İstatistik

Finansal Yönetim

Mikro Ekonomi

Makro Ekonomi

Pazarlama İlkeleri

Uluslararası İktisat

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Muhasebe

İşletme Hukuku

Ekonometri

İşletme Finansmanı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

İhracat ve İthalat Yönetimi

AB ve Türkiye'nin Dış Ticareti

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Finansal Risk Yönetimi

Uluslararası Lojistik

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği

Uluslararası İşletmecilik

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi