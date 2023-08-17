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        Haberler Gündem Eğitim Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İş İmkânları

        Uluslararası ticaret ve finans bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret ve finans bölümü iş imkânları

        Dünya ekonomisini şekillendiren ülkelerin ekonomik gücü, uluslararası finans piyasalarındaki varlığı ve rekabetçiliğidir. Uluslararası ticaret alanında yetişen nitelikli insan kaynağına günümüzde eskisinden de fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 21:11
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        Uluslararası ticaret ve finans bölümü iş imkânları
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        Ticaret finansmanı, firmalar arasındaki uluslararası ticaret sistemini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan finansal ürünlerin bir temsili olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası ticaret ve finans bölümünün amacı; kurumların ticari ve finansal süreçlerini yönetecek uzman personel açığını kapatmak, ticaret ve finans sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktır. Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret ve Finans mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü Nedir?

        Bölüm; uluslararası işletmelere ve finansal kurumlara üst düzey yönetici kazandırmak amacını gütmektedir. Küresel pazardaki dinamik değişime ayak uydurabilecek nitelikteki yöneticilerin yetiştirilmesi temel amaçtır. Bölüm mezunları, çok uluslu ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve bu sorunlara karşılık çözüm üretebilme yeteneğine sahip olacaklardır. Bu Bölüm mezunları tüm dünya tarafından kabul gören ticaret ve finans protokollerini öğrenip iş hayatında bizzat uygulamaya koyabilirler.

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        Uluslararası ticaret bölümü iş imkânları
        Uluslararası ticaret bölümü iş imkânları

        Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Uluslararası ticaret ve finans bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.

        Uluslararası Ticaret Ve Finans Mezunları Ne İş Yapar?

        Bölümün mezunları küresel ölçekteki ticari faaliyetlerin süreçlerini takip eder, ticari ve finansal dengeyi sağlar. Bu açılardan oldukça değerli bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Dış ticaret uzmanı ya da uluslararası finans uzmanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca alanlarında danışmanlık hizmeti de verebilirler. Yabancı dil bilmek bu bölüm için oldukça önemlidir. Başta İngilizce olmak üzere birden fazla yabancı dile sahip olmak öğrenciler için bir avantajdır. Bölüm mezunlarının yapabileceği işler şunlardır:

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        • Finansal raporlama
        • Piyasa analizi
        • İthalat-ihracat işlemleri
        • Ekonomik verilerin takibi ve analizi
        • Finansman
        • Yatırım danışmanlığı
        • Uluslararası borsaların takibi

        Uluslararası Ticaret Ve Finans Mezunları İş Olanakları

        Uluslararası ticaret ve finans bölümünü okumayı düşünen ancak iş olanakları hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencilerin en fazla merak ettiği konuların başında bölümün sunduğu iş olanakları gelmektedir. Bölüm mezunları; dış ticaret faaliyetleri gösteren şirketlerde, yabancı sermayeli şirketlerde, Ticaret Borsaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, ihracatçı birlikleri ve kalkınma ajanslarında çalışabilirler.

        Bölüm mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:

        • Lojistik şirketleri
        • Dış ticaret şirketleri
        • Dışa açılma süreçlerindeki KOBİ’ler
        • Yabancı sermayeli firmalar
        • Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilikleri
        • Sanayi ve Ticaret Odaları
        • Ticaret Borsaları
        • İhracatçı birlikleri
        • Esnaf birlikleri
        • Yatırım danışmanlığı veren firmalar
        • Ulusal/uluslararası işletmelerin dış ticaret bölümleri
        • Bankalar ve sigorta şirketleri
        • Borsa ve aracı kurumlar

        Uluslararası Ticaret Ve Finans Mezunları Nerede Çalışır?

        Şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların fon yönetimi birimlerinde uzman olarak çalışabilirler. Ulusal ya da uluslararası sermaye piyasasında portföy yönetici olarak iş bulabilme şansını yakalayabilirler. Devlet kurumlarında çalışmak için ise KPSS sınavına girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir. Mezunların İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmesi, onları sektörde bir adım ileriye taşıyacaktır.

        Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü Dersleri

        • Şirketler Muhasebesi
        • Genel İşletme
        • Yönetim ve Organizasyon
        • İstatistik
        • Finansal Yönetim
        • Mikro Ekonomi
        • Makro Ekonomi
        • Pazarlama İlkeleri
        • Uluslararası İktisat
        • Uluslararası Ticaret Hukuku
        • Uluslararası Muhasebe
        • İşletme Hukuku
        • Ekonometri
        • İşletme Finansmanı
        • Finansal Kurumlar ve Piyasalar
        • Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı
        • İhracat ve İthalat Yönetimi
        • AB ve Türkiye'nin Dış Ticareti
        • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
        • Finansal Risk Yönetimi
        • Uluslararası Lojistik
        • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
        • İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği
        • Uluslararası İşletmecilik
        • Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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