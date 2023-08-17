Uluslararası ticaret bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret bölümü iş imkânları Globalleşen dünyanın en önemli kavramlarından biri olarak karşımıza uluslararası ticaret kavramı çıkmaktadır. Uluslararası ticaret; ticaretin ülke sınırlarından sıyrılıp global hale gelmesi olarak tanımlanabilir. İşte, detaylar.

Türk ekonomisini oluşturan büyük kuruluşların uluslararası rekabette etkin rol oynaması ve şirketlere finansal açından destek olunması amacıyla oluşturulan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ülkemizdeki gerekse dünya çapındaki gelişmeleri takip eden ve mesleki etik kavramı hakkında bilgi sahibi olan kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? Mezunlarının iş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret bölümü dersleri nelerdir? Bölüm hakkında merak edilen tüm detayların ayrıntılı açıklamasına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

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Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir?

Bölüm, uluslararası ticaretin teorik ve pratik yönlerini öğretmektedir. Ülkemizin küresel rekabetteki gücüne katkı sağlayacak, nitelikli ve sorumluluk sahibi kişilerin yetiştirilmesini sağlayan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölüm, ihracat ve ithalat alanından yer aldığından dolayı yabancı dil bilmek bölüm için zaruridir. Bölümün temel amacı, ihracat ve ithalat alanında en iyi şekilde eğitim almış kalifiyeli elemanlar yetiştirmektir.

Uluslararası Ticaret Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Uluslararası ticaret bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Lisans eğitimi işletme fakültesi bünyesinde verilmektedir. Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alımı yapan bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret Mezunları Ne İş Yapar?

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Uluslararası ticaret mezunlarının ne iş yaptığı oldukça merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak bölüm mezunlarına iş alanında farklı alternatifler sunmaktadır. Hem kamu hem de özel sektörde çalışabilirler. Mezunlar yabancı dil öğrenerek küresel anlamdaki gelişmeleri takip edebilirler. Şirketlerin yönetim ve finans departmanlarında, dış ticaret, hava yolları, sigortacılık şirketlerinde çalışabilirler. Dilerlerse kariyer akademik alanda da kariyer yapabilirler. Ulusal ya da uluslararası firmaların satış ve pazarlama alanları da iş imkânları arasında yer almaktadır. Kendi şirketlerini kurup uluslararası alanda faaliyet gösterebilirler.

Uluslararası Ticaret Mezunları İş Olanakları

Uluslararası ticaret mezunları çalıştıkları kurumlarda finans bölümünden yönetim bölümüne kadar farklı pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca KPSS sınavı ile devlet kurumlarında da çalışma şansına sahiptirler. Uluslararası ticaret mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:

Bankalar

Kamu

Lojistik Şirketleri

İhracat-İthalat Şirketleri

Ayrıca ticaret ve sanayi odalarında, dış ticaret kaynaklı sermaye şirketlerinde ve yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde de çalışabilirler. Çalışabileceği diğer alanlar ise; Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, elçilikler, danışma şirketleri ve muhasebe firmalarıdır.

Uluslararası Ticaret Mezunları Nerede Çalışır?

Uluslararası ticaret mezunları iş olanakları bakımından geniş bir iş alanına sahiptir. Mezunlar uluslararası taşımacılık şirketlerinde ya da lojistik firmalarında çalışabilirler. Lojistik müdürü olarak ve şirketlerin finansal bölümlerinde görev alabilirler. Muhasebe ve insan kaynakları alanlarında ihtiyaç duyulan personel açığını bu bölüm mezunları doldurmaktadır. Ayrıca gümrük müşavirliği ve mali müşavirlik alanında da çalışma gösterebilirler.

Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri

Üniversiteler arası dersler farklılık gösterse de temelde bu ve buna benzer dersler yer almaktadır. İşte, uluslararası ticaret bölümü dersleri:

Ekonomi

Matematik

İşletme Matematiği

Ticarette Bilgi Sistemleri

Ticari İletişim

Genel Muhasebe

Temel Hukuk

Genel İşletme

İktisada Giriş

Finansal Muhasebe

Uluslararası Ticaret

İstatistik

İthalat ve İhracat Yönetimi

Ticaret Hukuku

İşletmenin Temelleri

Uluslararası İşletmecilik

Hizmet Pazarlaması

Finans

Lojistiğe Giriş

Olasılık

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama Yönetimi

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası İlişkiler

Elektronik Ticaret

Türk Vergi Sistemi

Uluslararası Ticarette Vergilendirme

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Ekonomi

Türkiye Ekonomisi

Girişimcilik

İş Hukuku

Uluslararası Ticarette Strateji

Gümrük Mevzuatı

Müzakere ve Pazarlık Teknikler

Finansal Tablolar Analizi