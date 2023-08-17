Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uluslararası Ticaret Bölümü İş İmkânları

        Uluslararası ticaret bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uluslararası ticaret bölümü iş imkânları

        Globalleşen dünyanın en önemli kavramlarından biri olarak karşımıza uluslararası ticaret kavramı çıkmaktadır. Uluslararası ticaret; ticaretin ülke sınırlarından sıyrılıp global hale gelmesi olarak tanımlanabilir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası ticaret bölümü iş imkânları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk ekonomisini oluşturan büyük kuruluşların uluslararası rekabette etkin rol oynaması ve şirketlere finansal açından destek olunması amacıyla oluşturulan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ülkemizdeki gerekse dünya çapındaki gelişmeleri takip eden ve mesleki etik kavramı hakkında bilgi sahibi olan kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? Mezunlarının iş olanakları nelerdir? Uluslararası Ticaret mezunları nerede çalışır? Uluslararası Ticaret bölümü dersleri nelerdir? Bölüm hakkında merak edilen tüm detayların ayrıntılı açıklamasına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

        REKLAM

        Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir?

        Bölüm, uluslararası ticaretin teorik ve pratik yönlerini öğretmektedir. Ülkemizin küresel rekabetteki gücüne katkı sağlayacak, nitelikli ve sorumluluk sahibi kişilerin yetiştirilmesini sağlayan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölüm, ihracat ve ithalat alanından yer aldığından dolayı yabancı dil bilmek bölüm için zaruridir. Bölümün temel amacı, ihracat ve ithalat alanında en iyi şekilde eğitim almış kalifiyeli elemanlar yetiştirmektir.

        Uluslararası Ticaret Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Uluslararası ticaret bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Lisans eğitimi işletme fakültesi bünyesinde verilmektedir. Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alımı yapan bir bölümdür.

        Uluslararası Ticaret Mezunları Ne İş Yapar?

        REKLAM

        Uluslararası ticaret mezunlarının ne iş yaptığı oldukça merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak bölüm mezunlarına iş alanında farklı alternatifler sunmaktadır. Hem kamu hem de özel sektörde çalışabilirler. Mezunlar yabancı dil öğrenerek küresel anlamdaki gelişmeleri takip edebilirler. Şirketlerin yönetim ve finans departmanlarında, dış ticaret, hava yolları, sigortacılık şirketlerinde çalışabilirler. Dilerlerse kariyer akademik alanda da kariyer yapabilirler. Ulusal ya da uluslararası firmaların satış ve pazarlama alanları da iş imkânları arasında yer almaktadır. Kendi şirketlerini kurup uluslararası alanda faaliyet gösterebilirler.

        Uluslararası Ticaret Mezunları İş Olanakları

        Uluslararası ticaret mezunları çalıştıkları kurumlarda finans bölümünden yönetim bölümüne kadar farklı pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca KPSS sınavı ile devlet kurumlarında da çalışma şansına sahiptirler. Uluslararası ticaret mezunlarının çalışabileceği alanlar şunlardır:

        • Bankalar
        • Kamu
        • Lojistik Şirketleri
        • İhracat-İthalat Şirketleri

        Ayrıca ticaret ve sanayi odalarında, dış ticaret kaynaklı sermaye şirketlerinde ve yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde de çalışabilirler. Çalışabileceği diğer alanlar ise; Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, elçilikler, danışma şirketleri ve muhasebe firmalarıdır.

        Uluslararası Ticaret Mezunları Nerede Çalışır?

        Uluslararası ticaret mezunları iş olanakları bakımından geniş bir iş alanına sahiptir. Mezunlar uluslararası taşımacılık şirketlerinde ya da lojistik firmalarında çalışabilirler. Lojistik müdürü olarak ve şirketlerin finansal bölümlerinde görev alabilirler. Muhasebe ve insan kaynakları alanlarında ihtiyaç duyulan personel açığını bu bölüm mezunları doldurmaktadır. Ayrıca gümrük müşavirliği ve mali müşavirlik alanında da çalışma gösterebilirler.

        Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri

        Üniversiteler arası dersler farklılık gösterse de temelde bu ve buna benzer dersler yer almaktadır. İşte, uluslararası ticaret bölümü dersleri:

        • Ekonomi
        • Matematik
        • İşletme Matematiği
        • Ticarette Bilgi Sistemleri
        • Ticari İletişim
        • Genel Muhasebe
        • Temel Hukuk
        • Genel İşletme
        • İktisada Giriş
        • Finansal Muhasebe
        • Uluslararası Ticaret
        • İstatistik
        • İthalat ve İhracat Yönetimi
        • Ticaret Hukuku
        • İşletmenin Temelleri
        • Uluslararası İşletmecilik
        • Hizmet Pazarlaması
        • Finans
        • Lojistiğe Giriş
        • Olasılık
        • Yönetim ve Organizasyon
        • Pazarlama Yönetimi
        • Uluslararası Pazarlama
        • Uluslararası İlişkiler
        • Elektronik Ticaret
        • Türk Vergi Sistemi
        • Uluslararası Ticarette Vergilendirme
        • Uluslararası Lojistik
        • Uluslararası Ekonomi
        • Türkiye Ekonomisi
        • Girişimcilik
        • İş Hukuku
        • Uluslararası Ticarette Strateji
        • Gümrük Mevzuatı
        • Müzakere ve Pazarlık Teknikler
        • Finansal Tablolar Analizi
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Kadrolar belli oldu
        Kadrolar belli oldu
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!