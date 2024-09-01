Uzay boşluğunda kaybolan dünyalar: 9 hayalet gezegene ne oldu?

Ancak bu teorilerin hiçbiri mevcut Dünya-Ay sistemini yeterince açıklayamadı. 1970'lerde yeni bir öneri ortaya çıktı: Ay'ı dev bir çarpışma oluşturmuştu. Çarpan cisim Mars büyüklüğündeydi ve ona Theia adı verilmişti.

Çarpışma sırasında Theia yok oldu ve enkaz Ay'a dönüştü. Enkaz, biri diğerinden daha küçük iki ay bile oluşturmuş olabilir.