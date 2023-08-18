Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü İş İmkânları

Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü İş İmkânları

Uzay ve uydu mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uzay ve uydu mühendisliği bölümü iş imkânları Bölüm, uzay araçlarının üretilmesi, test edilmesi ve işletilmesi gibi konularda pratik ve teorik eğitim veren bir alan lisans programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler, uzay araştırmalarına yönelik teknolojilerin nasıl çalıştığını ve bu teknolojilerin nasıl uygulanıp geliştirmesi hakkında öğrenim görürler. İşte, detaylar.

Uzat ve uydu mühendisliği başlığı altında yer almasının sebebi; uzay araştırmalarının yanı sıra uydu tasarımı, üretimi ve yönetimi konularında da akademik bir bilgi sunulmasıdır. Bölüm iş imkânları açısından farklı alternatiflere sahiptir. Uzay ve Uydu Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Uzay ve Uydu Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Bölümün mezunları nerede çalışır? Uzay ve Uydu Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? İşte, ayrıntılar.

Uzay Ve Uydu Mühendisliği Bölümü Nedir?

Uzay ve uydu mühendisliği, mezunlarını yenilikçi uzay ve uydu teknikleri alanında çalışmaya hazırlamaktadır. Bölümdeki uydu sistemleri laboratuvarında uzay ortamıyla ilgili çeşitli konular işlenir. Amaç uzay ortamını bir nevi karakterize etmektir. Küresel dünyanın ağırlık verdiği uzay çalışmaları ülkemizde daha yeni şekillenmeye başlamıştır. Geleceğin mesleklerinden biri olarak söz edilen bölümde uzay araçları tasarımı, uydu sistemleri, uzay mühendisliği, uzay hukuku, uzay politikası gibi konularda eğitim sunulmaktadır.

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Uzay Ve Uydu Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Uzay mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yer alan bölüm, sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.

Uzay Ve Uydu Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümün mezunları; uzay teknolojileri tasarımı, üretimi ve işletmesi konularında uzmanlaşabilirler. Uzay ve Uydu Mühendisliği mezunları, tasarım mühendisi, proje mühendisi, test mühendisi, üretim mühendisi, sistem mühendisi, uzay aracı operasyon mühendisi, uydu mühendisi gibi teknik alanlarda iş bulma şansına sahip olacaklardır. Uzay teknolojileri alanında yönetici ya da danışman olarak çalışabilirler.

Uzay Ve Uydu Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

Uzay ve uydu mühendisliğinden mezun olanların en merak ettiği soruların başında çalışabileceği alanlar bulunmaktadır. Bölüm mezunlarına geniş bir yelpazede çalışma imkânı tanımaktadır. Yerel ve küresel çapta hizmet veren pek çok kuruluşta çalışabilirler. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar ise KPSS’ye girip yeterli puanı alarak devlet kurumlarında çalışma şansını yakalayabilirler. İşte, uzay ve uydu mühendisliğinin çalışabileceği alanlar:

TÜBİTAK- (UZAY, MAM, SAGE)

TAI (TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi)

Hava İkmal Bakım Merkezleri

Özel Havayolu Şirketleri

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi)

THY (Türk Hava Yolları)

NETAŞ

TEKFEN

ELIAR

DATACORE

İTÜ-UHUZAM

ASELSAN

ROKETSAN

HAVELSAN

INTA DELTA Aerospace

Otomotiv Firmaları

KALE-ALTINAY

KALETRON

Uzay Ve Uydu Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları, uzay araştırmalarına yönelik teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularla ilgilenen kurumlarda çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunu bir kişi bilişim sektöründe de çalışabilme fırsatına sahiptir.

Uzay Ve Uydu Mühendisliği Bölümü Dersleri

AKADEMİK TÜRKÇE-I

AKADEMİK YAZIM

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

GENEL KİMYA

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-I

LİNEER CEBİR

MATEMATİK-I

FİZİK I

TÜRK DİLİ I

UZAY MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II

DEVRE ANALİZİ

KARİYER PLANLAMA

MATEMATİK-II

ÖLÇME TEKNİĞİ

FİZİK-II

STATİK

TEKNİK İNGİLİZCE-II

TÜRK DİLİ-II

HAVACILIK MALZEMELERİ

ANALOG ELEKTRONİK

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

DİNAMİKLER

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-III

MATERYALLERİN KUVVETİ

TERMODİNAMİK

HAVACILIK YAPILARI

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

ALGILAYICILAR

OTOMATİK KONTROL-I

HABERLEŞME TEKNİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II

MİKRODENETLEYİCİ

SAYISAL YÖNTEMLER

AERODİNAMİK

OTOMATİK KONTROL-II

YÖRÜNGE MEKANİĞİ

SAYISAL ELEKTRONİK

STAJ-I

UYDU HABERLEŞMESİ

ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ

TUTUM BELİRLEME VE KONTROL

SIKIŞTIRILABİLİR AERODİNAMİKLER

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

ISI TRANSFERİ

UZAY ARAÇLARI SİSTEMLERİ İÇİN PROJE GELİŞTİRME

BİTİRME PROJESİ-I

ROKET TAHRİK

UZAY ARACI GÜÇ SİSTEMİ TEKNOLOJİLERİ

UZAY ARACI SİSTEM TASARIMI-I

STAJ-II

UZAY ORTAMI

BİTİRME PROJESİ-II

RADAR TEKNOLOJİLERİ

UZAY ARACI SİSTEM TASARIMI-II