Uzay ve uydu mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uzay ve uydu mühendisliği bölümü iş imkânları
Bölüm, uzay araçlarının üretilmesi, test edilmesi ve işletilmesi gibi konularda pratik ve teorik eğitim veren bir alan lisans programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler, uzay araştırmalarına yönelik teknolojilerin nasıl çalıştığını ve bu teknolojilerin nasıl uygulanıp geliştirmesi hakkında öğrenim görürler. İşte, detaylar.
Uzat ve uydu mühendisliği başlığı altında yer almasının sebebi; uzay araştırmalarının yanı sıra uydu tasarımı, üretimi ve yönetimi konularında da akademik bir bilgi sunulmasıdır. Bölüm iş imkânları açısından farklı alternatiflere sahiptir. Uzay ve Uydu Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Uzay ve Uydu Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Bölümün mezunları nerede çalışır? Uzay ve Uydu Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? İşte, ayrıntılar.
Uzay Ve Uydu Mühendisliği Bölümü Nedir?
Uzay ve uydu mühendisliği, mezunlarını yenilikçi uzay ve uydu teknikleri alanında çalışmaya hazırlamaktadır. Bölümdeki uydu sistemleri laboratuvarında uzay ortamıyla ilgili çeşitli konular işlenir. Amaç uzay ortamını bir nevi karakterize etmektir. Küresel dünyanın ağırlık verdiği uzay çalışmaları ülkemizde daha yeni şekillenmeye başlamıştır. Geleceğin mesleklerinden biri olarak söz edilen bölümde uzay araçları tasarımı, uydu sistemleri, uzay mühendisliği, uzay hukuku, uzay politikası gibi konularda eğitim sunulmaktadır.
Uzay Ve Uydu Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Uzay mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yer alan bölüm, sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.
Uzay Ve Uydu Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?
Bölümün mezunları; uzay teknolojileri tasarımı, üretimi ve işletmesi konularında uzmanlaşabilirler. Uzay ve Uydu Mühendisliği mezunları, tasarım mühendisi, proje mühendisi, test mühendisi, üretim mühendisi, sistem mühendisi, uzay aracı operasyon mühendisi, uydu mühendisi gibi teknik alanlarda iş bulma şansına sahip olacaklardır. Uzay teknolojileri alanında yönetici ya da danışman olarak çalışabilirler.
Uzay Ve Uydu Mühendisliği Mezunları İş Olanakları
Uzay ve uydu mühendisliğinden mezun olanların en merak ettiği soruların başında çalışabileceği alanlar bulunmaktadır. Bölüm mezunlarına geniş bir yelpazede çalışma imkânı tanımaktadır. Yerel ve küresel çapta hizmet veren pek çok kuruluşta çalışabilirler. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar ise KPSS’ye girip yeterli puanı alarak devlet kurumlarında çalışma şansını yakalayabilirler. İşte, uzay ve uydu mühendisliğinin çalışabileceği alanlar:
Uzay Ve Uydu Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?
Bölüm mezunları, uzay araştırmalarına yönelik teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularla ilgilenen kurumlarda çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunu bir kişi bilişim sektöründe de çalışabilme fırsatına sahiptir.
Uzay Ve Uydu Mühendisliği Bölümü Dersleri