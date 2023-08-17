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        Uzay mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Uzay mühendisliği bölümü iş imkânları

        Uzay mühendisliği bölümü, bugüne kadar yeterli ilgiyi görmeyen ancak önemini her geçen gün arttıran bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mühendislik dalını seçenlerde olmazsa olmaz en önemli özellik ileri derece matematik bilgisidir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 22:05
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        Uzay mühendisliği bölümü iş imkânları
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        Bölüm zor ve emek isteyen bir bölümdür. Bölüm geleceğin mesleklerinden biri olarak üst sıralardan yer almaktadır. Bölüm; teknolojik, bilimsel ve ekonomik amaçlı ürün ve hizmet sağlamayı amaçlamaktadır. Uzay Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Uzay Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Uzay Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? İşte, ayrıntılar.

        Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir?

        Bölüm; uzay araçlarının tasarımı, üretimi, test edilmesi ve diğer uzay mühendisliği konularında teorik ve pratik eğitim veren bir lisans programıdır. Uzay araçları, roketleri tasarlayan ve bunların uzaya gönderilmesini sağlayan, aynı zamanda takibini yapan; ekonomik, bilimsel ve teknolojik ürün sağlamayı amaçlayan bir alandır. Uzay mühendisi bir roket ya da bir savaş uçağı tasarlayabilir. Yeni gelişen teknolojilerden haberdar olmak ve bunları mesleğe uyarlamak bir uzay mühendisi için oldukça önemlidir.

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        Uzay Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Uzay mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Erciyes Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde yer alan bölüm, sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.

        Uzay Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

        Bu bölümün mezunları uçakların analizinde ve uzaya gidecek araçların tasarımından sorumludur. Bölüm mezunları uydu da tasarlayabilmektedir. Bölümü bitiren kişiler temel mühendislik ve ileri derecede fizik kavramlarına hâkimdir. Uzay mühendisliği bölümünden mezun olan bir kişi dilerse bilişim sektöründe de çalışabilir. Çünkü bölüm mezunları makine, bilgisayar ve elektronik alanda tüm temel bilgilere sahiptir.

        Uzay mühendisliğinin; uzaya gönderilecek bir aracın çizim ve üretiminden sorumludur. Gezegen ve yıldızların konumlamaları, zaman ve yol ölçümü gibi teknik çalışmalar içerisinde bulunurlar. Uzay araştırmaları konusunda NASA oldukça önemli bir yere sahiptir. Yurt dışı kariyer hedefleri olan bölüm mezunları Amerika, Çin, Rusya ya da Hindistan'da çalışma fırsatlarına sahiptir.

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        Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü iş imkânları
        Uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü iş imkânları

        Uzay Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

        Bölüm hakkında en merak edilen detaylardan biri de sahip olduğu iş olanaklarıdır. Bölüm mezunları geniş bir alanda iş alternatifi sahiptir. Devlet kurumlarında ya da özel sektörlerde çalışabilirler. Ülkemizde uzay mühendisliği alanında çok fazla alım yapılmasa da bölüm mezunları her alanda iş bulabilme ayrıcalığına sahiptir. Yurtdışı çalışmaları da bölüm için öncelikli alternatiflerin başında gelmektedir.

        İşte, uzay mühendisliği mezunlarının çalışabileceği alanlar:

        • Tübitak-Uzay
        • Aselsan
        • Havelsan
        • Pegasus
        • Tübitak-Sage
        • Roketsan
        • Türk Hava Kurumu Savunma Sanayi
        • Havayolu şirketleri
        • Türk Havacılık Sanayi
        • Uzay Ar-Ge firmaları

        Uzay Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

        Bölümün mezunlarının çalışabileceği pek çok alan mevcuttur. Devlet kurumlarında çalışma şansına sahip olsalar da daha çok özel sektörde talep gören bir meslek dalıdır. Kariyer basamaklarını sağlam adımlarla çıkmak isteyenler yurt dışı tercihleriyle kendilerini geliştirebilirler. Çünkü uzay ve havacılık alanında belirli ülkelerde daha yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

        Uzay Mühendisliği Bölümü Dersleri

        • Yüksek Matematik
        • Fizik
        • Kimya
        • İngilizce
        • Bilgisayar programlama
        • Çizim
        • Aerodinamik
        • İtki
        • Uçuş Mekaniği
        • Kontrol ve Yapı
        • Gök bilimi
        • Astronomi
        • Roket sistemleri
        • Statik
        • Teknik resim
        • Uzaydan algılamaya giriş
        • Malzemelerin mekaniği
        • Ölçme tekniği
        • Elektrik devreleri
        • Elektromanyetiğin ilkeleri
        • Kablosuz haberleşmeye giriş
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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