Uzayda kaza: Meteor parçası, uzay teleskobuna çarptı 0:00 / 0:00

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NASA'dan yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta James Webb Uzay Teleskobu'nun mikro meteor darbeleri aldığı ancak ilk değerlendirmelerin ardından hala tüm görev gerekliliklerini aşan bir performans gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, bu tür olayların beklendiği ve kaçınılmaz olduğu ancak son olayın önceden yapılan modellemelerden daha büyük ve ekibin sahada test edebileceğinin ötesinde olduğu belirtildi.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki yetkililerinden Paul Geithner, James Webb'in uzayda uzun yıllar sonra bile iddialı bilim görevini yerine getirebilmesini sağlamaya uygun tasarlandığını belirterek, "Webb'in ayna konumlarını algılama ve ayarlama yeteneği, çarpmaların sonucu için kısmi düzeltme sağlıyor." dedi.

Webb Optik Teleskop biriminde yönetici Lee Feinberg de "Fırlatmadan bu yana beklentilerle tutarlı olan dört küçük, ölçülebilir mikro meteor çarpması yaşadık. Yakın zamanda gerçekleşen çarpma ise tahminlerimizden daha büyük." diye konuştu.

Mikro meteor darbelerinin James Webb'in operasyon programında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı bildirildi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.