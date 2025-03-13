Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotunun yerini alacak ekibin fırlatılışı ertelendi | Dış Haberler

        NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotunun yerini alacak ekibin fırlatılışı ertelendi

        Haziran ayında bir haftalık görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen iki astronotun Dünya'ya dönüşü yine ertelendi. Mahsur kalan iki astronotun yerini alacak dört kişilik ekibin fırlatılışı teknik bir sorun nedeniyle ertelendi. Bu sebeple mahsur kalan iki astronotun uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronotun yerini alacak dört kişilik ekibin fırlatılışı teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.

        Mahsur kalan iki astronotun yerini alacak dört kişilik ekip

        Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini almak üzere uzaya gidecek ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinin fırlatma rampasında teknik bir sorun meydana geldi.

        Suni Williams ve Butch Wilmore

        REKLAM

        SpaceX, sorunun ardından NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanan fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.

        UZAYDA MAHSUR KALAN İKİ ASTRONOT

        Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

        Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

        İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        "O maç çok özel bir maçtı"
        "O maç çok özel bir maçtı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü