        Haberler Bilgi Yaşam Uzayın keşfinden erken yaşta hayatını kaybeden bir dünya yıldızına... Mutlaka izlemeniz gereken 10 farklı belgesel!

        Uzayın keşfinden erken yaşta hayatını kaybeden bir dünya yıldızına... Mutlaka izlemeniz gereken 10 farklı belgesel!

        Belgeseller, gerçek hayatın çoğu zaman kurgudan çok daha çarpıcı olabildiğini gösteren güçlü yapımlar sunuyor. Doğa, toplum, ekonomi ve insan psikolojisi gibi pek çok alana ışık tutan bu filmler, izleyiciyi yalnızca bilgilendirmiyor; aynı zamanda sorgulamaya zorluyor. Bazıları tek bir sahnesiyle hafızaya kazınıyor, bazıları ise bakış açısını kökten değiştiriyor. İşte mutlaka ilgilenilmesi gereken belgeseller ve detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 08:30 Güncelleme: 28.12.2025 - 08:30
        1

        Son yıllarda belgesel dünyasında iz bırakmayı başaran yapımların sayısı hızla artıyor. Gerçek hikâyeleri güçlü anlatılarla birleştiren bu filmler, izleyiciyi ekran başına kilitlerken uzun süre etkisinden çıkamayacağı sorular bırakıyor. Sosyal düzenin karanlık yüzünden doğanın mucizelerine uzanan bu liste, belgesel izlemeye nereden başlanmalı sorusuna da net bir yanıt veriyor...

        2

        PLANET EARTH II

        Vahşi doğayı nefes kesici görüntülerle ekrana taşıyan bu yapım, hayvanların zorlu yaşam mücadelesini sinema kalitesinde anlatıyor. Doğaya bakışı kökten değiştiren belgesellerin başında geliyor.

        3

        THE SOCIAL DILEMMA

        Sosyal medyanın algoritmalar üzerinden insan davranışlarını nasıl yönlendirdiğini çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor. İzledikten sonra telefonla kurulan ilişkiyi sorgulatıyor.

        4

        13TH

        ABD’de köleliğin kaldırılmasından günümüze uzanan sistematik ırkçılığı anlatıyor. Hukuk ve adalet kavramlarını yeniden düşünmeye zorlayan sert bir belgesel.

        5

        FREE SOLO

        Güvenlik ekipmanı olmadan yapılan bir dağ tırmanışını konu alıyor. İnsan zihninin sınırlarını zorlayan, gerilimi yüksek gerçek bir hikâye.

        6

        AMY

        Amy Winehouse’un şöhretle gelen yalnızlığını ve kırılganlığını tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Duygusal etkisi uzun süre akıldan çıkmıyor.

        7

        INSIDE JOB

        2008 küresel ekonomik krizinin perde arkasını detaylarıyla ele alıyor. Finans sisteminin nasıl çöktüğünü sade ama sert bir dille aktarıyor.

        8

        BLACKFISH

        Hayvan gösterileri ve etik tartışmalarını gündeme taşıyor. Eğlence sektörünün karanlık yüzünü gözler önüne seren sarsıcı bir yapım.

        9

        MY OCTOPUS TEACHER

        Bir insan ile bir ahtapot arasında kurulan sıra dışı bağı anlatıyor. Sakin anlatımına rağmen güçlü bir duygusal etki bırakıyor.

        10

        THE ACT OF KILLING

        Gerçek suçluların kendi yaptıklarını canlandırdığı rahatsız edici ama çok etkili bir belgesel. Belgesel sinemanın sınırlarını zorluyor.

        11

        COSMOS: A SPACETIME ODYSSEY

        Evreni, bilimi ve insanlığın hikâyesini herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyor. Merak duygusunu yeniden canlandıran kült bir seri.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

