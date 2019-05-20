Bakan Soylu: Bu devlet bana mahremini emanet etmiş

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş köyünde, evinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Küçük'ün üzerine tüplü televizyon düştü. Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Melek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. DHA'da yer alan habere göre küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da 5 gün önce üzerine televizyon düşmesi sonucu ölen 2 yaşındaki Muhammed Idılbi.

5 GÜN ÖNCE DE BİR ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Suriye'deki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Fatma Hamide (25) ve Vail Idılbi'nin (39),2 yaşındaki çocukları Muhammed'in üzerine beş gün önce düşen televizyon, küçük çocuğun ölümüne neden olmuştu.