- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Özgür T. (33),birlikte alkol aldığı arkadaşı Onur B.'yi (29) sırtından ve ensesinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.
SIRTINDAN VE ENSESİNDEN AĞIR YARALADI
DHA'nın haberine göre, akılalmaz olay, ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür T., evinde, arkadaşı Onur B. ile birlikte alkol almaya başladı. Onur B., iddiaya göre, bir süre sonra sinir krizi geçirerek, odadaki televizyonu Özgür T.'nin üzerine fırlatıp, eşyaları da yere attı. Arkadaşını durdurmaya çalışan Özgür T. ile Onur B. arasında kavga çıktı. Bu sırada Özgür T., mutfaktan aldığı bıçakla Onur B.'yi sırtından ve ensesinden ağır yaraladı. Koşarak, evden kaçmaya çalışan Onur B., Yeşilova Caddesi'nde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür T.'yi ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
POLİSİ ARAYIP BIÇAKLA TESLİM OLDU
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Onur B.'nin nerede bıçaklandığını belirlemek için çalışma başlattı. Bu sırada Özgür T. ise '155 Polis İmdat' hattını arayarak, arkadaşını bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Eve gelen Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür T.'yi olayda kullandığı bıçağa el koyarak, gözaltına aldı.
"TELEVİZYONU BANA FIRLATTI..."
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Özgür T., ilk ifadesinde, ''Onur B., benim evime geldi. Birlikte alkol alıyorduk. Birden sinir krizi geçirdi. Evdeki tüm her şeyi kırmaya başladı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra evdeki televizyonu kaldırıp, bana fırlattı. Bana saldırmaya başlayınca mutfaktan bıçağı alarak, bıçaklamaya başladım. Daha sonra evden gitti. Ben de polisi aradım. Pişmanım'' diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.