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        Haberler Gündem Uzman çavuş kaza sonucunda şehit oldu

        Edirne’de görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır kaza sonucu şehit odu

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, askeri araca bakım yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 21:26 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:30
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        Uzman çavuş kaza sonucunda şehit oldu
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        Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım yaparken meydana gelen kaza sonucu ağır yaralandı. Ökkeş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne’de meydana gelen askerî araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Servet Ökkeş ÇAKIR ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

        BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

        Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Haraz Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın babasını küçük yaşta annesinide 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #servet ökkeş çakır
        #haberler
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