Karaciğer yağlanmasının sebebine göre ikiye ayrıldığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, “Alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak iki türü vardır. Basit karaciğer yağlanmasının ilerleyen aşamalarında karaciğer iltihabından kaynaklı karaciğer skarlaşması yaşanabilir. Karaciğer skarlaşması, karaciğer fibrozu olarak da adlandırılır ve şiddetli karaciğer fibrozu gelişmesi siroza neden olabilir” diye konuştu.