Newsweek'in haberine göre Seul Ulusal Üniversitesi'nde jeofizikçi olan ve araştırmayı yöneten Ki-Weon Seo yaptığı açıklamada "Dünya'nın dönme ekseni aslında çok değişiyor. Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı sularının yeniden dağılımının aslında bu konuda en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.