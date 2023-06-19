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Uzmanlar açıkladı: Dünya'nın ekseni kaydı

Yapılan son araştırmaya göre yer altı sularının fazla kullanılması nedeniyle Dünya’nın ekseni yaklaşık 80 cm doğuya kaydı.

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  • Uzmanlar bu sözlerle açıkladı: Dünya'nın ekseni kaydı

    Dünya'nın dönüş ekseninin konumu, su kütlesinin gezegene nasıl dağıldığına bağlı etkilenebilir.

  • Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar, yeraltı sularının tükenmesi ve bunun sonucunda deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle gezegenimizin dönme ekseninin 1993 ile 2010 yılları arasında yaklaşık 78 ile 80 cm doğuya kaydığını tespit etti.
  • Uzmanlar bu sözlerle açıkladı: Dünya'nın ekseni kaydı

    Newsweek'in haberine göre Seul Ulusal Üniversitesi'nde jeofizikçi olan ve araştırmayı yöneten Ki-Weon Seo yaptığı açıklamada "Dünya'nın dönme ekseni aslında çok değişiyor. Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı sularının yeniden dağılımının aslında bu konuda en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
  • Uzmanlar bu sözlerle açıkladı: Dünya'nın ekseni kaydı

    Araştırmacılar suyun Dünya'nın dönüşünü değiştirme kabiliyetini 2016 yılında ortaya çıkardılar. Ancak şimdiye kadar yeraltı suyunun bu değişikliklere spesifik katkısı net değildi.
  • Uzmanlar bu sözlerle açıkladı: Dünya'nın ekseni kaydı

    California Institute of Technology Jet Propulsion Laboratory'de araştırmacı bilim insanı Surendra Adhikari yaptığı açıklamada, "B kesinlikle önemli bir kanıt. Yeraltı suyu pompalamasının kutup hareketi üzerindeki rolünü ölçtüler ve bu oldukça önemli" diye konuştu.
  • Uzmanlar bu sözlerle açıkladı: Dünya'nın ekseni kaydı

    * Haberin görselleri iStock'tan servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu
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