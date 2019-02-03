Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, vatandaşların en fazla lazer epilasyon yanığı, leke tedavisi ve dolgu işlemleri nedeniyle derneğe şikayetlerde bulunduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Çalıkoğlu, lazer epilasyon, botoks ve dolgu uygulamalarının her geçen gün popüler hale geldiğini; ancak bu uygulamaların ehil ellerde yapılmaması durumunda kalıcı hasarlara yol açtığını kaydetti. Cilt uygulamalarının en fazla, birçoğu ruhsatsız olan kuaför salonları, ev ve güzellik merkezlerinde yapıldığını bildiren Prof. Dr. Çalıkoğlu, cilde yapılacak en küçük uygulamanın bile dermatolog kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

'LAZER EPİLASYON, DOKTOR UYGULAMASIDIR'

Lazer epilasyonun doktor uygulaması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çalıkoğlu, "Tedavi öncesi ve sonrasında mutlaka bir doktor tarafından hastanın değerlendirilmesi gerekir. Herhangi bir lazer cihazıyla yapılan tedavi, tıbbi tedavidir. Muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve hastanelerde yapılabilir. Vatandaşlar bilmiyorlar. Kimlerin yapması gerektiğiyle ilgili bilgileri yok. İşlemi basite alıyorlar. Kıllardan arınma, istenmeyen tüylerin yok edilmesi işlemi olarak görüyorlar. Ama bu lazerle yapıldığı zaman ciltte tıbbi bir işlem oluyor. Her işlem gibi bunun da yan etkileri oluyor. Bu tür işlemleri güzelleşmek uğruna sağlımızdan olmamak için bilinçli şekilde yaptırmamız gerekir."

'BOTOKS VE DOLGUDA MERDİVENALTI UYARISI'

Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, botoks ve dolgu enjeksiyonlarında da merdiven altı uygulamalardan kaçınılması gerektiğini kaydederek şöyle dedi: "Güzellik salonları yasamıza göre tıbbi işletme değildir. İçlerinde doktor bulunsa dahi illegal olarak bulunur. Yasal değildir bulunması. Olsa bile hastalarımız buna asla güvenmesinler. Bu tür yerlerde asla bu işlemleri yaptırmasınlar. Bu tür yerlerde dolgu maddesi olarak silikon, çeşitli boya maddeleri ve çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Leke açmakta kullandıklarını görüyoruz. Çok riskli uygulamalar yapılıyor. Kalıcı iz bırakabilirler, 'güzelleşeyim' derken sağlık problemleriyle karşılaşılabilir. Derinizde herhangi bir problem olduğu zaman konu ne olursa olsun, önce bir dermatoloji uzmanına başvurun. Uzman, onları duruma göre doğru şekilde yönlendirecektir. İstenmeyen kıllarınızdan arınmak bile olsa mutlaka bunu hafife almadan bir dermatoloji uzmanı görüşü alınmalı."

'DENETİMLER ARTIRILMALI'

Merdiven altı güzellik uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüştüklerini işaret eden Prof. Dr. Çalıkoğlu, "Sağlık Bakanlığı ile beraber çalıştığımız konular var. Mevcut hukuki mevzuat, bakanlığın belirlediği lazerli işlemlerin doktor kontrolünde yapılması yönünde. Biz de bunu savunuyoruz. Denetimlerin artırılması gerekiyor. Bunlarla il sağlık müdürlüğü ve belediyelerin iş birliği yapması lazım. Kamu spotu düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı ile ilerleyen görüşmelerimizde gündeme gelecek" dedi.

'FOTO EPİLASYON, LAZER EPİLASYON OLARAK PAZARLANIYOR'

Prof. Dr. Çalıkoğlu, güzellik salonlarında izin verilen tek uygulamanın ışık kaynaklarıyla yapılan foto epilasyon olduğunu belirterek, "Foto epilasyon kılların tamamen yok olmasını sağlamaz. Bu işlem kılların çıkmasını biraz daha geciktirir. Bu modern ağda olarak da biliniyor. Bazen bunun lazer epilasyon olarak pazarlandığını biliyoruz. Bunlar lazer değildir. Ama bazen görüyoruz ki piyasa koşullarında halkımız ayırt edemeyeceklerinden iki cihaz lazer epilasyon gibi pazarlanıyor. Dolayısıyla fiyatları da ucuz oluyor. Halkımız da ucuz olduğu için bu kampanyalara kapılıyor. Aslında lazer olmayan bir işlemi kendisine yaptırmış oluyor. Tüm lazerli uygulamaların botoks, PRP, mezoterapi ve dolgunun mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca deri ile ilgili uzmanlık alanı dermatolojidir. 'Medikal estetik' diye bir uzmanlık yoktur. Medikal estetik uzmanı sertifikası olan tabipler vardır. Burada biz, uzmanlık kelimesinin sadece yasada tanımlanmış şekilde kullanılmasını istiyoruz" diye konuştu.