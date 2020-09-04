Uzmanlardan mide küçültmesine ilişkin bilgilendirme

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Vedat Göral, sıklıkla kilo alma nedeninin, mideyi tıka basa doldurduktan sonra meydana gelen mide genişlemesi olduğunu aktardı.

Göral, fazla yemek yenildiğinde, kasların da zamanla gevşeyerek, midenin genişlemesine ve iç hacminin artmasına neden olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Mide duvarları yeterince gerildiğinde, beynimize uyarı gidiyor ve az yemesi hormonal yolla sağlanıyor. Midemizi sürekli ve düzenli olarak fazla yiyerek gerdiğimizde, mideden beyne giden tokluk sinyalleri bozuluyor. Kişi fazla yerse, mide kapasitesi artarak obezite hastalığı oluşur. O nedenle az ve sık yemek, midenin büyümesine engel olur. Midenizi ameliyatsız küçültebilirsiniz."

Bireyin vücut ağırlığı midenin büyüklüğü açısından büyük fark oluşturmadığını aktaran Prof. Dr. Vedat Göral, "İnsan midesi çok esnek bir organ olup, yapısı gereği genişleme kabiliyetine sahiptir. Az ve açlık düzeyinde beslenildiğinde de mide zaten genişleyemez ve normal büyüklükte kalır, ancak daha sonraları oluşan mide tembelliği nedeni ile de küçülür. Ancak anatomik olarak, mide büyüklüğü değişmez." bilgisini verdi.

- "Uzun süre aç kalmayın"

Yemek saatlerinde ve acıkıldığında yemek yenmesi gerektiğine dikkati çeken Göral, kişi kendini aç bıraktığında ya da aşırı yemek tükettiğinde vücutta ani şeker düşmeleri yaşandığını bildirdi.

Bu durum ile çok sık karşılaşırsa, kan şeker ve insülin düzeyini ölçmek gerektiğini belirten Göral, "Böyle durumlarda, şekeri ve kalorisi yüksek gıdalar yerine az miktarda meyve ya da suyu, peynir, yoğurt, süt ile geçiştirmeliyiz. Her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi, şeker, yağ oranı yüksek kalorili gıdaları ve içecekleri aşırı tüketmek doğru değildir. Bu nedenle, kilo verirken zorlayıcı diyetler yerine, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek daha kalıcı bir çözüm olacaktır." ifadelerini kullandı.

Göral, mide hacminin ani artmasının ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Midede su kapasitesinin 1,5 litreye kadar çıkabileceğini belirten Göral, şunları aktardı:

"Yemekle beraber, 2 ila 2,5 litreye varabilir. Mide kapağı açık ise yani mide fıtığı varsa, kısa sürede mide hacminin bu kadar artması, reflüye, boğazına gelmesine ve hatta yediklerinin akciğere kaçmasına neden olabilir. O nedenle hiçbir zaman mideye aşırı yüklenmemek ve mide hacminin ani artmasına neden olmamak gerekiyor. Az miktarlarda sık tüketme yöntemi ile midemizi yormadan hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilirsiniz."

Göral, obezite tedavisinde yapılan mide küçültme ameliyatlarına da değinerek, "Sleeve gastrektomi yani mide küçültme ameliyatlarında ameliyat sonrası hayati önem taşıyor. Bazı vakalarda, ameliyattan sonra çok yemeğe veya dikkat eksikliğine bağlı olarak midede büyüme olabiliyor. Ameliyat sonrası hekim kontrolünde, bilinçli ve dikkatli beslenmek gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.