Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

Böbrek taşı oldukça sancılı geçebilen rahatsızlıklardan biridir. Daha çok erkeklerde görülse de son zamanlarda ergenlik dönemindeki çocuklarda ve kadınlarda da görülmeye başlamıştır. İdrar yaparken ağrı, idrarda kan, mide bulantısı, kusma, sık idrara çıkma, ateş, terleme gibi belirtileri olan böbrek taşının oluşumunu engelleyebilmek için uzmanlar bazı önerilerden bahsediyor. İşte detaylar…