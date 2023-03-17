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Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

Böbrekler, kandaki atık maddeleri süzmek için bütün gün çalışmakta olan organlardır. Bu sebepten ötürü böbrek sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Böbrek taşları, genellikle böğür bölgesi denilen yani yan taraflarda ağrı şeklinde kendini belli eder. İşte, böbrek taşı oluşumunu engelleyebilecek 7 öneri…

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  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    Böbrek taşı oldukça sancılı geçebilen rahatsızlıklardan biridir. Daha çok erkeklerde görülse de son zamanlarda ergenlik dönemindeki çocuklarda ve kadınlarda da görülmeye başlamıştır. İdrar yaparken ağrı, idrarda kan, mide bulantısı, kusma, sık idrara çıkma, ateş, terleme gibi belirtileri olan böbrek taşının oluşumunu engelleyebilmek için uzmanlar bazı önerilerden bahsediyor. İşte detaylar…
  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    EGZERSİZ YAPIN

    Böbrek taşı oluşum riskini azaltmak için hareket çok önemli. Mutlaka ideal kilonuzda olmalı ve düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Gün içerisinde en az 45 dakika yürüyüş yapmak iyi gelecektir.
  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    TUZU AZALTIN

    Aşırı tuz tüketiminden mutlaka kaçının. Hem böbrek taşı oluşumu riskini azaltırsınız hem de tansiyon, kalp gibi problemlerin ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz.
  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    BOL SU İÇİN

    Böbrek taşı oluşumunu engelleyebilmek için günde en az 2 litre su içilmelidir. Kahve, çay gibi içecekler dışında su 2 litre olarak alınmalıdır.
  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    LİMON TÜKETİN

    Taze limon ya da limon suyunun içerdiği sitrat böbrek taşı oluşumu riskini azaltır. İdrarda bulunan sitrat, böbreklerde oluşabilecek taşları önler. 
  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    MEYVE TÜKETİMİNDE DİKKATLİ OLUN

    Karpuz, kavun gibi bol su içeren meyvelerde fruktoz vardır ve bu madde böbrek taşı oluşumunu arttırır. Bu sebeple meyve tüketirken bilinçli olmalısınız.
  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    SEBZE TÜKETİN

    Hayvansal protein içeren gıdalar böbrek taşı oluşumu riskini arttırıyor. Bu nedenle sindirim sisteminizi rahatlatıp sebze ağırlıklı beslenerek böbrek taşı oluşumu riskini azaltabilirsiniz.
  • Uzmanlardan öneri! Bu 7 uygulama böbrek taşı oluşumunu engelliyor!

    FAST FOOD TÜKETMEYİN

    Fast food tüketimi uzun süreli olduğu zaman sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Karaciğerinizi yağlandırmanın yanında böbrek taşı oluşumunu da arttıracaktır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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