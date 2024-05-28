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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Uzun Cumartesi'de Nazım Hikmet anılıyor

        Uzun Cumartesi'de Nazım Hikmet anılıyor

        Cumhuriyetin Yüzü sergisinin Uzun Cumartesi etkinlikleri kapsamındaki konuşma serisi Sergi Sohbetlerinin son buluşması 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Ölümünün 61. yılında değerli şair ve yazar Nâzım Hikmet'in anılacağı buluşmada serginin proje danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral, deneyimli gazeteci ve yazar İhsan Yılmaz'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:28
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        Uzun Cumartesi'de Nazım Hikmet anılıyor
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        Borusan Kocabıyık Vakfı’nın, erken Cumhuriyet dönemindeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, son buluyor. Sergi kapsamındaki Uzun Cumartesi etkinliklerinden biri olan Sergi Sohbetleri 1 Haziran’daki son buluşma ile sanatseverlere veda ediyor. Galataport İstanbul O2 Blok’ta yer alan Cumhuriyetin Yüzü sergisinde düzenlenecek bu sohbette, ölümünün 61. yılında değerli şair ve yazar Nâzım Hikmet’in hayatı ve sanat yolculuğu konuşulacak.

        Serginin proje danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetin konuğu deneyimli gazeteci ve yazar İhsan Yılmaz olacak. Haluk Oral’ın, koleksiyonunda yer alan belge, yayın, fotoğraf ve resimler ışığında hazırladığı “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” kitabının merkeze alınacağı söyleşide, Nâzım Hikmet’in hayat ve sanat serüveni hakkında konuşulacak. Katılımcılar şairin hayatındaki dönüm noktalarına şahitlik edecekler.

        Bu kitabın ve birçok farklı belgenin etrafında şekillenecek sohbet, 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te, Galataport İstanbul O2 Blok’taki Cumhuriyetin Yüzü sergisinde gerçekleşecek. Sergi, 2 Haziran’da ziyarete kapanacak.

        Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğin son buluşmasına kayıt yaptırmak için iletisim@bkv.org.tr adresine, katılmak istenilen sohbeti de belirten bir e-posta gönderebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhuriyetin Yüzü
        #Nazım Hikmet
        #İhsan Yılmaz
        #haluk oral
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