Uzun Cumartesi'de Nazım Hikmet anılıyor

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın, erken Cumhuriyet dönemindeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanan Cumhuriyetin Yüzü sergisi, son buluyor. Sergi kapsamındaki Uzun Cumartesi etkinliklerinden biri olan Sergi Sohbetleri 1 Haziran’daki son buluşma ile sanatseverlere veda ediyor. Galataport İstanbul O2 Blok’ta yer alan Cumhuriyetin Yüzü sergisinde düzenlenecek bu sohbette, ölümünün 61. yılında değerli şair ve yazar Nâzım Hikmet’in hayatı ve sanat yolculuğu konuşulacak.

Serginin proje danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetin konuğu deneyimli gazeteci ve yazar İhsan Yılmaz olacak. Haluk Oral’ın, koleksiyonunda yer alan belge, yayın, fotoğraf ve resimler ışığında hazırladığı “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” kitabının merkeze alınacağı söyleşide, Nâzım Hikmet’in hayat ve sanat serüveni hakkında konuşulacak. Katılımcılar şairin hayatındaki dönüm noktalarına şahitlik edecekler.