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Uzun süre evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına sebep olabilir

Evden çalışmanın avantaj olduğunu düşünenlere altın uyarı! Uzmanlar evden çalışmanın uzun süre devam etmesi halinde kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğini ortaya koydu

Uzun süre evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına sebep olabilir
AA

Dailymail'in haberine göre, Furniture at Work araştırmacıları, evden çalışan insanların 70 yıl sonra neye benzeyeceklerine dair bir çalışma yaptı.

Araştırma ekibi, İngiltere'de evden çalışanların üçte birinin evlerinde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden Leeds Üniversitesi araştırmasını kullanarak "Anna" adını verdikleri sanal bir karakter oluşturdu.

Furniture at Work araştırmacıları, "Evden çalışmak için uygun bir ortama sahip olmamanın etkilerini görselleştirmek için bilimsel araştırmalardan yararlandık ve geleceğin uzaktan çalışanlarının nasıl görünebileceğini ortaya çıkarmak için sağlık uzmanlarıyla çalıştık." açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, "Anna, sürekli teknolojik cihazlar kullanması, uzun süreler ekrana bakması ve uygun olmayan duruşu nedeniyle birçok fiziksel bozuklukların yanı sıra muhtemelen akıl sağlığı sorunlarıyla da karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmada, "Anna"nın yatakta çalışması nedeniyle sırtının kamburlaşarak omuzlarının şeklinin bozulacağı, sürekli ekrana bakmaktan gözlerinin kızararak şişeceği ve uzun saatler fare tutmaktan ellerinin pençe şeklini alacağı kaydedildi.

Bunlara ilave olarak hareketsizlik nedeniyle aşırı kilo alma potansiyeline sahip "Anna"nın yeterli temiz hava alamaması nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflayacağı, sürekli endişe içinde ve depresyonda kalacağı belirtildi.

SAĞLIK UZMANLARI EVDEN ÇALIŞANLARA SAĞLIKLI KALMAK AMACIYLA HAREKET TAVSİYE EDİYOR

United Medical Education'ın kurucusu Brian Clark, "Evden çalışanlar, sırt ve boyun ağrısından kaçınmak için vücutlarını esnetmek ve hareket etmek üzere düzenli aralar vermelidir." diyerek sürekli evden çalışanların özel bir çalışma alanı oluşturması tavsiyesinde bulundu.

Proactive Healthcare Direktörü Sarah Gibson ise "20-20-20" kuralına dikkat çekti.

Gibson, "Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca ekranınızdan başka bir yere bakın ve 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaktaki bir nesneye odaklanın" ifadelerini kullandı.

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