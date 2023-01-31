Uzun süre kara bakmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kör edebilir!

KAR KÖRLÜĞÜNDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Kar körlüğünden etkilenmemek için mutlaka güneş gözlüğü kullanılması öneriliyor. Güneş gözlüğü seçiminde ise ultraviyole ışınlarından koruyacak, kaliteli ürünlerin seçilmesi tavsiye ediliyor. Bunun yanında eğer gözlerinizin kara fazla maruz kaldığını düşünüyorsanız;

Gözlerinizi bol su ile yıkayın,

Göz kapaklarınıza soğuk pansumanlar yapın,

Doktor kontrolünde ağrı kesici kullanın,

Doktorunzua danışarak suni gözyaşı uygulaması yapın.

**Eğer kar körlüğüne dair belirtileriniz var ise, zaman kaybetmeden ilgili hekime görünmenizi öneririz.**