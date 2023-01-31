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Uzun süre kara bakmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kör edebilir!

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı kendini gösterdi. Hal böyle olunca uzmanlardan konuyla ilgili uyarılar yapmaya başladı. Söylenene göre, gözlüksüz bir şekilde uzun süre kara bakmak, gözün korneasında güneş yanığı oluşmasına ve kar körlüğüne sebebiyet vermesine yol açıyor.

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  • Uzun süre kara bakmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kör edebilir!

    Ülkemizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Herkesin sevinçle karşıladığı karın aslında sanıldığı kadar masum olmadığını biliyor muydunuz? Göz sağlığı açısından tehlike yaratabilen kar hakkında, uzmanlar uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...
  • Uzun süre kara bakmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kör edebilir!

    KAR KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Ultraviyole keratiti olarak da bilinen, gözün ani ve yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalması sonucu oluşan bir göz rahatsızlığı olan kar körlüğünün belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

    Gözlerde yanma,

    Batma hissi,

    Sulanma,

    Ağrı,

    Fotofobi (Işık hassasiyeti),

    Göz kapaklarında istemsiz kapanma,

    Bulanık görme.
  • Uzun süre kara bakmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kör edebilir!

    KAR KÖRLÜĞÜNDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

    Kar körlüğünden etkilenmemek için mutlaka güneş gözlüğü kullanılması öneriliyor. Güneş gözlüğü seçiminde ise ultraviyole ışınlarından koruyacak, kaliteli ürünlerin seçilmesi tavsiye ediliyor. Bunun yanında eğer gözlerinizin kara fazla maruz kaldığını düşünüyorsanız;

    Gözlerinizi bol su ile yıkayın,

    Göz kapaklarınıza soğuk pansumanlar yapın,

    Doktor kontrolünde ağrı kesici kullanın,

    Doktorunzua danışarak suni gözyaşı uygulaması yapın.

    **Eğer kar körlüğüne dair belirtileriniz var ise, zaman kaybetmeden ilgili hekime görünmenizi öneririz.**
  • Uzun süre kara bakmayın! Uzmanlar uyarıyor: Kör edebilir!

    KAR KÖRLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    Kar körlüğü tedavisinde doktorların reçete ettiği gözyaşı takviyeleri kullanılabilir,

    Soğuk kompres uygulanabilir,

    Ağrılı olan durumlarda doktor kontrolünde ağrı kesiciler kullanılabilir

    Eğer ağrı derecesi yüksekse göz, göz bandı ile kapatılabilir,

    Kontakt lens kullanan kişilerin böyle bir durum sırasında lenslerini derhal çıkarmaları ve karanlık bir ortama geçmeleri önerilmektedir.

    **Tüm bu durumlarda gözlerinizi asla kaşımamalısınız.**

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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