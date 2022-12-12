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Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET | 3 yaşındaki kızını terlikle dövüp öldürmüştü! Nedenini açıkladı! - Haberler
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3 yaşındaki kızını terlikle dövüp öldürmüştü! Nedenini açıkladı!

Ankara'da, 3 yaşındaki kızı Elif Lülecioğlu'nu terlikle döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 36 yaşındaki Şerife Lülecioğlu, "Elimdeki terlikle kızıma kaç kez ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Boğazını sıktım mı göğsüne vurdum mu hiçbir şey hatırlamıyorum. Epilepsi hastası olduğum için sinirlendiğimde kontrolü kaybediyorum" dedi

VAHŞET | 3 yaşındaki kızını terlikle dövüp öldürmüştü! Nedenini açıkladı! - Haberler
DHA

Ankara'da Şerife Lülecioğlu (36), 2006-2018 yılları arasında eğlence mekanında çalıştığı sırada tanışıp, ilişki yaşadığı M.G.'den (51) olan kızı Elif (3) ile yaşamaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TERLİKLE DARP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Şerife Lülecioğlu, geçen yıl 21 Mart'ta kızı Elif, evde beslediği kedilerle oynarken sinirlendi. Şerife Lülecioğlu'nun, terlikle darp ettiği kızı yaralanarak baygınlık geçirdi.

ELİF 6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Şerife Lülecioğlu, bir süre sonra annesi Asiye İ.'yi arayıp, durumu anlattı. Eve gelen Asiye İ., torunu ve kızını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Elif Lülecioğlu, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne Şerife Lülecioğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şerife Lülecioğlu hakkında 'canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve '2 kez silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TERLİKLE ELLERİNE VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Şerife Lülecioğlu, iddianamede yer alan ifadesinde, kızı 1.5 yaşındayken dışkısıyla oynadığı için terlikle ellerine vurduğunu, 2 yaşındayken de kedinin tüyünü ağzına aldığı için yine terlikle ellerine vurduğunu, bunun dışında kızını darp etmediğini ileri sürdü.

ELİF'İN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Elif'in babası M.G. ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Şerife ile 1 yıl dini nikahlı yaşadık. Elif doğduktan sonra ilişkimiz bitti; ama kızımın ve Şerife´nin maddi ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Şerife epilepsi hastası ama kriz anında herhangi bir şiddet eylemine rastlamadım. Yaklaşık 3 ay önce ziyarete gittiğimde Şerife, kızım Elif´e terlikle vurdu. Bunun üzerine uyardım. Bir daha yapmayacağını söyledi" diyerek, şikayetçi olmadığını belirtti.

GÖĞÜS BÖLGESİNDE EKİMOZ VE KAFA TRAVMASI

Adli tıp kurumu raporunda küçük Elif'in göğüs bölgesinde çok sayıda ve farklı zamanlarda oluşmuş yumuşak doku ekimozları, künt kafa travmasına bağlı, kafatasında kırık ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti meydana geldiği kaydedildi.

"SİNİRLENDİĞİMDE KENDİMİ KAYBEDİYORUM"

Şerife Lülecioğlu'nun, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Şerife Lülecioğlu, evde beslediği kedilerinin masanın üstüne çıkmasına sinirlendiğini, kızı Elif´in bu sırada kedileri kovaladığını ileri sürerek, "Kızıma 'dur' dedim; ama dinlemedi bu yüzden sinirlendim. Elimdeki terlikle kızıma kaç kez ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum.

"ÇOK KONUŞAMIYORDU, KÜÇÜKTÜ"

Boğazını sıktım mı göğsüne vurdum mu hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay sırasında kızım bana bir şey dememişti, zaten çok konuşamıyordu daha küçüktü. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Ben çocuğumun kafasına vurmadım, hatırlamıyorum. Epilepsi hastası olduğum için sinirlendiğimde kontrolü kaybediyorum. Kızımı öldürmek gibi bir amacım yoktu, çok pişmanım" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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