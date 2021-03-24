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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ SÖZLER! Emekli çiftin katilinden akıllara durgunluk veren sözler! - Haberler
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Son dakika haberler.... Emekli çiftin katilinden korkunç sözler: Para istedim vermediler, ertesi gün öldürdüm

Adana'da önceki gün meydana gelen olayda, emekli Mehmet Fevzi Atay (70) ve Elif Atay (69) çifti evlerinde korkunç bir şekilde öldürüldü. Çifti tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliden Oğuzhan Ünlü'nün ifadesinde ise, "Çok borcum olduğu için Fevzi ve Elif Atay'dan borçlarımı ödemek için para istedim. Onlar da bunu kabul etmediler. Ben de ertesi gün giderek onları öldürdüm. Üzerlerindeki para ve bilezikleri aldım" dediği belirtildi.

KORKUNÇ SÖZLER! Emekli çiftin katilinden akıllara durgunluk veren sözler! - Haberler
Emekli çiftin katilinden korkunç sözler!
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DHA

İl merkezinde yaşayan ancak Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'ndeki bahçeleriyle ilgilenmek için köy evinde bulunan Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli Fen Bilgisi öğretmeni Elif Atay'dan hafta sonu haber alamayan çocukları, durumu yakınlarına bildirip, kontrol etmelerini istedi.

DHA'nın haberine göre, önceki gün çiftin evine gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca jandarmayı arayıp, yardım istedi. Gelen jandarma ekipleri eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

TABANCAYLA VURULMUŞLAR

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirlendi. Atay çiftinin cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, evden 7 bileziğin alındığını belirledi. Ekipler, yapılan çalışmayla Oğuzhan Ünlü, Alperen Ünlü, Halet K. ve Adem A.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda Oğuzhan Ünlü, cinayeti işlediğini itiraf etti. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden Oğuzhan Ünlü ve Alperen Ünlü tutuklanırken, Halet K. ile Adem A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAN DONDURAN İFADE

Cinayeti işlediğini itiraf eden Oğuzhan Ünlü'nün ifadesinde, "Çok borcum olduğu için Fevzi ve Elif Atay'dan borçlarımı ödemek için bir miktar para istedim. Onlar da bunu kabul etmediler. Ben de ertesi gün giderek onları öldürdüm. Üzerlerindeki para ve bilezikleri aldım" dediği öğrenildi.

MUHTAR, YAŞANANLARI ANLATTI

Olay günü ilçe merkezinde bulunduğunu anlatan Tümenli Mahalle Muhtarı Şaban Yıldırım, Elif ve Fevzi Atay çiftine ulaşılamadığı bilgisini aldığında mahalleye döndüğünü söyledi. Çiftin evine giderek kapıyı çaldıklarını, açan olmayınca da kapıyı kırmaya karar verdiklerini ama kıramadıklarını ifade eden Yıldırım, "Ancak pencere kenarında Elif Atay hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Hemen polis ve jandarmaya haber verdik. Evden Atay çiftin cansız bedeni çıktı. Bir gün öncesinden öldürülmüş. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, köyümüzde ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Elif Atay'a ait 7 bilezik olduğunu söyledi yakınları ama olay yerinde bilezikleri bulamadık. Çiftin birinin göğsünden diğerinin de ensesinden vurulmuş olarak gördük. Daha önce planlanmış gibi sanki" dedi.

"KARDEŞİMİN CİNAYETİ İŞLEYENLERDEN BİRİ İLE KONUŞTUĞU İÇİN İFADESİ ALINDI"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Adem A.'nın ağabeyi Kemal A., kardeşinin olayla bir ilgisinin olmadığını savundu. Kardeşinin, tutuklu cinayet şüphelisi ile telefonda konuştuğu için gözaltına alındığını öne süren Kemal A., "Köyümüzde daha önce hiç böyle bir olay yaşamıştık ama talihsiz bir olay oldu. İfadesi alınanlardan bir tanesi de benim kardeşim. Tutuklananlardan biri en son kardeşimle görüştüğü için onun da ifadesi alındı. Ama şuan serbest bırakıldı. Zaten kendisinin bu işe karışmadığını biliyorduk. Tek sorunu, en son cinayeti işleyenlerden birisi ile görüşmüş olması ama beklenen oldu serbest bırakıldı" diye konuştu.

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