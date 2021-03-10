Mervenur Polat cinayetinde bir itiraf daha! 0:00 / 0:00

AA

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cansız bedeninin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

Hastanedeki kontrollerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Cüneyt Akyol, "Canavarca hisle eziyet ederek öldürme, nitelikli cinsel saldırı" suçlarından, G.H, İ.H.Ş, A.K, F.T, "suçu gizleme, suç delillerini yok etme" suçlarından tutuklandı.

Zanlılardan S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.U ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

HALI İÇİNDE PENCEREDEN ATMIŞ!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde sorgulanan cinayet zanlısı Cüneyt Akyol'un ifadesinde Mervenur Polat'ın olay günü kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Çıkan tartışmada Polat'ı darbedip iple boğduğunu itiraf eden Cüneyt Akyol, folyoya sardığı cansız bedeni bir işyerinde kurye olarak çalışan arkadaşı S.G'yi çağırıp, halı içinde pencereden attığını belirtti.

Kurye S.G ise, Cüneyt Akyol'un kendisini aradığında "Babasına yaklaşık 50 kilo ağırlığında kargo götüreceğini" söylediğini iddia ederek, gittiğinde halı görünümlü kargonun pencereden aşağı atıldığını savundu.

Kargoyu alıp Cüneyt Akyol'un babasının evine götürdüğünü belirten S.G, burada Cüneyt Akyol'un gelip, kargoyu alarak yukarı çıkardığını, içinde ceset olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Öte yandan gözaltına alınan Z.U. isimli kadının da Mervenur Polat'ın öldürüldüğü gün evde olduğu ileri sürüldü. Şüpheli Cüneyt Akyol'un savcılık ifadesinde de, cesedin kokmaması için folyoya sardığı, kuryeye "elbise" diye taşıttırdığı söylediği belirtildi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cansız bedeni, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.